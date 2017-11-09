МЧС и медики подтвердили гибель двоих человек при обрушении части дома в Ижевске

Жертвами обрушения подъезда в жилом доме в Ижевске стали два человека. Эти данные подтвердили в Минздраве Удмуртии и в МЧС.
Замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила, что жертвами взрыва газа и последующего обрушения подъезда стали два человека. По ее словам, пострадавших трое, среди них один спасатель, работавший на месте ЧП. Раненые были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Людмила Гузнищева: «Информация о двух погибших подтверждается, но мы пока не знаем их фамилий. Двое подростков доставлены в первую клиническую больницу республики. Производственная травма у одного спасателя, он также доставлен в первую РКБ с травмой кисти».
Данные о двоих погибших подтвердил и глава МЧС России Владимир Пучков. Он уточнил, что из-под завалов извлекли двоих выживших и тела двоих погибших, передает РИА Новости.
Владимир Пучков: «По состоянию на 17:30 извлечены четыре человека, из них двое погибли, двое госпитализированы».
Также в МЧС подтвердили данные, что под обломками остаются выжившие люди. Предположительно, их не меньше трех. Спасатели пытаются установить их местоположение и извлечь из-под завалов, сообщает «Интерфакс».
Пётр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии: «Там находятся люди — больше трех человек».
В ведомстве также сообщили, что в обвалившемся подъезде была 31 квартира (все трехкомнатные), в них были прописаны 98 человек. При обрушении были разрушены восемь квартир, в которых проживали 28 человек.
ГУ МЧС по Удмуртии: «Под завалами находятся (люди — ред.), продолжаются поиски, и наши собаки-кинологи показали: есть еще живые».
Предположительная причина обрушения подъезда — взрыв газа. Регистратор снял момент обрушения подъезда.
Людмила Гузнищева: «Информация о двух погибших подтверждается, но мы пока не знаем их фамилий. Двое подростков доставлены в первую клиническую больницу республики. Производственная травма у одного спасателя, он также доставлен в первую РКБ с травмой кисти».
Данные о двоих погибших подтвердил и глава МЧС России Владимир Пучков. Он уточнил, что из-под завалов извлекли двоих выживших и тела двоих погибших, передает РИА Новости.
Владимир Пучков: «По состоянию на 17:30 извлечены четыре человека, из них двое погибли, двое госпитализированы».
Также в МЧС подтвердили данные, что под обломками остаются выжившие люди. Предположительно, их не меньше трех. Спасатели пытаются установить их местоположение и извлечь из-под завалов, сообщает «Интерфакс».
Пётр Фомин, начальник ГУ МЧС по Удмуртии: «Там находятся люди — больше трех человек».
В ведомстве также сообщили, что в обвалившемся подъезде была 31 квартира (все трехкомнатные), в них были прописаны 98 человек. При обрушении были разрушены восемь квартир, в которых проживали 28 человек.
ГУ МЧС по Удмуртии: «Под завалами находятся (люди — ред.), продолжаются поиски, и наши собаки-кинологи показали: есть еще живые».
Предположительная причина обрушения подъезда — взрыв газа. Регистратор снял момент обрушения подъезда.
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