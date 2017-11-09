Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Под завалами дома в Ижевске остаются люди

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов
    Под завалами дома в Ижевске остаются люди

    Под завалами дома в Ижевске остаются люди

    Под завалами дома в Ижевске остаются люди
  • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов

    • Стали известны подробности трагических последствий взрыва газа в жилом доме в Ижевске.

    По словам источника «Интерфакса», жертвой обрушения стала пожилая женщина, пострадали двое подростков.

    Источник: «Погибла женщина 60 лет, также пострадали два ребенка — обоим по 15 лет».

    В МЧС в свою очередь сообщили, что под завалами могут оставаться люди. Между тем в ведомстве отмечают, что жильцов соседних подъездов эвакуировали. Их разместили в зданиях местных гимназии и школы.

    Источник уточнил, что под завалами находятся, по предварительным данным, шесть человек, они живы. Он добавил, что в подъезде, где случился взрыв газа, проживали 98 человек.

    смотретьОбрушение дома в Ижевске попало на видео
    Обрушение дома в Ижевске попало на видео
    ЧП в доме №261 на Удмуртской улице произошло около 15:45 по Москве. Подъезд обвалился с первого по девятый этаж. Момент обрушения попал на видео.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.


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