Под завалами дома в Ижевске остаются люди

Стали известны подробности трагических последствий взрыва газа в жилом доме в Ижевске.
По словам источника «Интерфакса», жертвой обрушения стала пожилая женщина, пострадали двое подростков.
Источник: «Погибла женщина 60 лет, также пострадали два ребенка — обоим по 15 лет».
В МЧС в свою очередь сообщили, что под завалами могут оставаться люди. Между тем в ведомстве отмечают, что жильцов соседних подъездов эвакуировали. Их разместили в зданиях местных гимназии и школы.
Источник уточнил, что под завалами находятся, по предварительным данным, шесть человек, они живы. Он добавил, что в подъезде, где случился взрыв газа, проживали 98 человек.
ЧП в доме №261 на Удмуртской улице произошло около 15:45 по Москве. Подъезд обвалился с первого по девятый этаж. Момент обрушения попал на видео.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
Источник: «Погибла женщина 60 лет, также пострадали два ребенка — обоим по 15 лет».
В МЧС в свою очередь сообщили, что под завалами могут оставаться люди. Между тем в ведомстве отмечают, что жильцов соседних подъездов эвакуировали. Их разместили в зданиях местных гимназии и школы.
Источник уточнил, что под завалами находятся, по предварительным данным, шесть человек, они живы. Он добавил, что в подъезде, где случился взрыв газа, проживали 98 человек.
ЧП в доме №261 на Удмуртской улице произошло около 15:45 по Москве. Подъезд обвалился с первого по девятый этаж. Момент обрушения попал на видео.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
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