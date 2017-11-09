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    В Ижевске обрушился многоэтажный дом, есть пострадавшие

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    • Фото: Ижевск / vk.com
    В Ижевске обрушился многоэтажный дом, есть пострадавшие

    В Ижевске обрушился многоэтажный дом, есть пострадавшие

    В Ижевске обрушился многоэтажный дом, есть пострадавшие
  • Фото: Ижевск / vk.com

    • В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа.

    Обрушение произошло в доме 36 на Удмуртской улице. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

    Причиной обрушения дома, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.

    Источник в экстренных службах республики: «Предварительно, взрыв бытового газа».

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