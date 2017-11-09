В Ижевске обрушился многоэтажный дом, есть пострадавшие

В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа.
Обрушение произошло в доме 36 на Удмуртской улице. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Причиной обрушения дома, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.
Источник в экстренных службах республики: «Предварительно, взрыв бытового газа».
Причиной обрушения дома, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.
Источник в экстренных службах республики: «Предварительно, взрыв бытового газа».
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