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    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске. Ижевск, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске

    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске

    1 комментарий
    • Фото: Авдеев Егор / ТАСС
    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске

    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске

    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске
    • Фото: Авдеев Егор / ТАСС

      • Очевидцы обрушения части жилого дома в Ижевске рассказали, что слышали громкий хлопок.

      Свидетели обрушения подъезда делятся подробностями происшествия в соцсетях. Пользователей цитирует «Интерфакс».

      Пользователь соцсетей: «Это ужасно. Отошла от этого дома на 100 метров, потом взрыв, обернулась — стена пыли. Все этажи сложились».

      Пользователь соцсетей: «Рядом был мужчина, тут же начал вызывать МЧС. Другие побежали машины свои спасать, что рядом были. Кто-то ринулся завалы разбирать хоть как-то, кто-то на видео снимать».

      Пользователь соцсетей: «Через дорогу даже почувствовали, окна трясонуло, что уж говорить о соседних домах. Жуткое зрелище, рамы от окон валяются на другой стороне Удмуртской, камни разбросаны».

      В МЧС подтвердили гибель двоих при обрушении подъезда. Причина случившегося — взрыв бытового газа. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию с места событий.

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