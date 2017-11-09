«Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске

Очевидцы обрушения части жилого дома в Ижевске рассказали, что слышали громкий хлопок.
Свидетели обрушения подъезда делятся подробностями происшествия в соцсетях. Пользователей цитирует «Интерфакс».
Пользователь соцсетей: «Это ужасно. Отошла от этого дома на 100 метров, потом взрыв, обернулась — стена пыли. Все этажи сложились».
Пользователь соцсетей: «Рядом был мужчина, тут же начал вызывать МЧС. Другие побежали машины свои спасать, что рядом были. Кто-то ринулся завалы разбирать хоть как-то, кто-то на видео снимать».
Пользователь соцсетей: «Через дорогу даже почувствовали, окна трясонуло, что уж говорить о соседних домах. Жуткое зрелище, рамы от окон валяются на другой стороне Удмуртской, камни разбросаны».
В МЧС подтвердили гибель двоих при обрушении подъезда. Причина случившегося — взрыв бытового газа. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию с места событий.
Пользователь соцсетей: «Это ужасно. Отошла от этого дома на 100 метров, потом взрыв, обернулась — стена пыли. Все этажи сложились».
Пользователь соцсетей: «Рядом был мужчина, тут же начал вызывать МЧС. Другие побежали машины свои спасать, что рядом были. Кто-то ринулся завалы разбирать хоть как-то, кто-то на видео снимать».
Пользователь соцсетей: «Через дорогу даже почувствовали, окна трясонуло, что уж говорить о соседних домах. Жуткое зрелище, рамы от окон валяются на другой стороне Удмуртской, камни разбросаны».
В МЧС подтвердили гибель двоих при обрушении подъезда. Причина случившегося — взрыв бытового газа. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию с места событий.
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