Умер водитель автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем

В реанимации скончался водитель экскурсионного автобуса, столкнувшегося накануне с грузовиком на трассе под Ярославлем.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Пресс-служба МЧС: «Водитель автобуса, получивший тяжелые травмы в результате ДТП и находившийся в больнице, в реанимации, скончался. Мужчина из Ярославля, ему было 40 лет».
ДТП произошло 8 ноября на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры». Экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком. После ДТП 18 человек были госпитализированы. 16 из них дети. СК проводит проверку по факту случившегося. Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с экскурсионным автобусом.
Пресс-служба МЧС: «Водитель автобуса, получивший тяжелые травмы в результате ДТП и находившийся в больнице, в реанимации, скончался. Мужчина из Ярославля, ему было 40 лет».
ДТП произошло 8 ноября на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры». Экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком. После ДТП 18 человек были госпитализированы. 16 из них дети. СК проводит проверку по факту случившегося. Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с экскурсионным автобусом.
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