Версия
ТВ-Эфир
Версия
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Умер водитель автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем

    комментировать

    Умер водитель автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем

    Умер водитель автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем

    В реанимации скончался водитель экскурсионного автобуса, столкнувшегося накануне с грузовиком на трассе под Ярославлем.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Пресс-служба МЧС: «Водитель автобуса, получивший тяжелые травмы в результате ДТП и находившийся в больнице, в реанимации, скончался. Мужчина из Ярославля, ему было 40 лет».

    смотретьБолее 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем
    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем
    ДТП произошло 8 ноября на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры». Экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком. После ДТП 18 человек были госпитализированы. 16 из них дети. СК проводит проверку по факту случившегося. Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с экскурсионным автобусом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru