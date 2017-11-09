Задержан водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом под Ярославлем

Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего, по предварительным данным, столкновение с экскурсионным автобусом на трассе М8 «Холмогоры». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД по региону: «В ходе работы на месте ДТП установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем Howo, выезжая с прилегающей территории в сторону города Ярославля, не предоставил преимущество в движении автобусу MAN, под управлением водителя 1977 года рождения, который двигался по главной дороге в сторону города Ярославля, совершил с ним столкновение, после чего грузовик съехал в кювет. Водитель грузового автомобиля Howo задержан органами предварительного следствия».
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ДТП произошло сегодня на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры». Экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком. После ДТП 18 человек были госпитализированы. 16 из них дети. СК начал проверку по факту случившегося. Кроме того, по поручению Министра транспорта Максима Соколова Ространснадзор сформирует комиссию для выяснению причин аварии.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ДТП произошло сегодня на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры». Экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком. После ДТП 18 человек были госпитализированы. 16 из них дети. СК начал проверку по факту случившегося. Кроме того, по поручению Министра транспорта Максима Соколова Ространснадзор сформирует комиссию для выяснению причин аварии.
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