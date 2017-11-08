СК начал проверку после ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

Следователи проводят проверку по факту столкновения экскурсионного автобуса и фуры на трассе М8 в Ярославской области.
Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК по Ярославской области, «по факту столкновения грузовика и экскурсионного автобуса компании „Яроблтур“, перевозившего детей, в котором более 10 человек получили травмы различной степени тяжести, следственными органами организована доследственная проверка».
Как сообщалось, ДТП произошло на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. В автобусе находились школьники из Екатеринбурга. По некоторым данным, со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо. При этом водитель, желая спасти детей, принял удар грузовика на себя.
Как сообщили ТАСС в турфирме «Яроблтур», попавший в ДТП автобус был застрахован и исправен, а перевозка детей была официально зарегистрирована в ГИБДД.
Данные о пострадавших называют разные: от 14 до 20. По информации Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет и водитель автобуса. Водитель находится в тяжелом состоянии.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял под личный контроль ситуацию с ДТП. Он сообщил, что в ближайшее время пассажиров автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, разместят в Ярославле.
Как сообщалось, ДТП произошло на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. В автобусе находились школьники из Екатеринбурга. По некоторым данным, со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо. При этом водитель, желая спасти детей, принял удар грузовика на себя.
Как сообщили ТАСС в турфирме «Яроблтур», попавший в ДТП автобус был застрахован и исправен, а перевозка детей была официально зарегистрирована в ГИБДД.
Данные о пострадавших называют разные: от 14 до 20. По информации Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет и водитель автобуса. Водитель находится в тяжелом состоянии.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял под личный контроль ситуацию с ДТП. Он сообщил, что в ближайшее время пассажиров автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, разместят в Ярославле.
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