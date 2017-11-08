Автобус с московскими школьниками попал в ДТП в Ярославской области

Школьный экскурсионный автобус из Москвы попал в ДТП в Ярославской области. По предварительным данным, пострадали 13 детей и двое взрослых.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, дети ехали на экскурсию из Москвы в Ярославль. В Ростовском районе Ярославской области автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Сообщается, что в автобусе находились 15 человек, 13 из них дети. Есть ли пострадавшие в легковой машине, уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в автобусе находились 44 человека, в том числе 38 детей. По его информации, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Сообщается, что в автобусе находились 15 человек, 13 из них дети. Есть ли пострадавшие в легковой машине, уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в автобусе находились 44 человека, в том числе 38 детей. По его информации, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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