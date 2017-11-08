Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 100

Тайфун «Дамри», бушевавший в центральной части Вьетнама, унес жизни не менее 106 человек. Ранее сообщалось о 60 жертвах.
По информации агентства Reuters, около 200 человек получили травмы, 25 числятся пропавшими без вести.
Тайфун «Дамри» вызвал во Вьетнаме сильнейшие за десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, нарушено электроснабжение. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали. Свыше 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения.
МЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов. Владимир Путин распорядился выделить пострадавшей от стихии страны 5 млн долларов.
На этом фоне во вьетнамском Дананге стартовала встреча глав МИД АТЭС. Саммит организации откроется 10 ноября. Его график было решено не менять.
Тайфун «Дамри» вызвал во Вьетнаме сильнейшие за десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, нарушено электроснабжение. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали. Свыше 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения.
МЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов. Владимир Путин распорядился выделить пострадавшей от стихии страны 5 млн долларов.
На этом фоне во вьетнамском Дананге стартовала встреча глав МИД АТЭС. Саммит организации откроется 10 ноября. Его график было решено не менять.
Комментарии