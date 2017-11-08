Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 100

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Nguyen Huy Kham
    Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 100

    Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 100

    Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 100
  • Фото: Reuters © 2017, Nguyen Huy Kham

    • Тайфун «Дамри», бушевавший в центральной части Вьетнама, унес жизни не менее 106 человек. Ранее сообщалось о 60 жертвах.

    По информации агентства Reuters, около 200 человек получили травмы, 25 числятся пропавшими без вести.

    Тайфун «Дамри» вызвал во Вьетнаме сильнейшие за десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, нарушено электроснабжение. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали. Свыше 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения.

    смотретьМЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов
    МЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов
    МЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов. Владимир Путин распорядился выделить пострадавшей от стихии страны 5 млн долларов.

    На этом фоне во вьетнамском Дананге стартовала встреча глав МИД АТЭС. Саммит организации откроется 10 ноября. Его график было решено не менять.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru