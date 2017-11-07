Путин поручил выделить пострадавшему от тайфуна Вьетнаму $5 млн

Владимир Путин поручил выделить 5 миллионов долларов на помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна «Дамри». Стихийное бедствие стало самым разрушительным в стране за последние 20 лет: больше 60 человек погибли, 28 — числятся пропавшими без вести.
Без крыши над головой остались 30 тысяч человек. Затоплена железная дорога, связывающая северную и южную часть страны и важные отрезки трансвьетнамской автомагистрали. Сразу несколько регионов оказались обесточены, под водой — первые этажи зданий, не работают продуктовые магазины, а передвигаться можно только на лодках.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «С учетом этой информации и проведенных совещаний глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. В связи с чем, по докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. А также президент поручил оказать помощь Вьетнамской социалистической народной республике в размере 5 миллионов долларов США. Для этих целей налажено взаимодействие всех необходимых служб и средств».
Вьетнам — традиционно популярное направление среди российских туристов. К счастью, по данным Ростуризма, никто из наших соотечественников не пострадал.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «С учетом этой информации и проведенных совещаний глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. В связи с чем, по докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. А также президент поручил оказать помощь Вьетнамской социалистической народной республике в размере 5 миллионов долларов США. Для этих целей налажено взаимодействие всех необходимых служб и средств».
Вьетнам — традиционно популярное направление среди российских туристов. К счастью, по данным Ростуризма, никто из наших соотечественников не пострадал.
Комментарии