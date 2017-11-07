«Спасибо, я жива»: россияне делятся впечатлениями о тайфуне во Вьетнаме

Жертвами разрушительного тайфуна во Вьетнаме стали более 60 человек. Судьба еще 28 пока остается неизвестной. Спасательную операцию было принято решение временно приостановить
из-за крайне плохих погодных условий: в зоне бедствия все еще бушует шторм.
В эпицентре разгула стихии оказались тысячи российских туристов. Зона отдыха на популярном курорте Нячанг превратилась в зону бедствия. Центральные улицы затоплены, проезд загораживают поваленные деревья, местные заведения практически полностью разрушены ураганным ветром.
Андрей Константинов, блогер: «Вся крыша сорвана. Никого нет, и никто не пытается даже что-то восстанавливать».
Во многих районах города нет света. Закрыты магазины, автозаправочные станции, авиарейсы отменены. Все это последствия мощного тайфуна «Дамри», который обрушился на Вьетнам. Скорость ветра достигала 90 километров в час. Из зданий люди в панике выбегали на улицу. Крыши домов срывало за считаные секунды и уносило в открытое море.
Астрологу из Москвы Вере Хубелашвили, можно сказать, повезло. Ее жилище ураган не обошел стороной, но, по крайней мере, не разрушил.
Вера Хубелашвили: «То, что я вам показываю, это, собственно, малая часть трагедии, которую пережил местный народ. Спасибо, я жива, всех люблю, обнимаю».
По последним данным, жертвами тайфуна стали более 60 человек. Судьба еще 28 остается неизвестной. Шесть кораблей перевернулись в Южно-Китайском море, часть экипажей удалось спасти, а начать поиски остальных пока невозможно. Из-за штормового ветра спасатели вынуждены откладывать операцию. Однако синоптики успокаивают: ветер стихает, поэтому массовую эвакуацию туристов решили не проводить.
Сергей Крутоголов, блогер: «Провода остались висеть. Так все убирают, подметают потихонечку. Вот, все вывезут. Жизнь бьет прежним ключом».
Подробности и видеоблоги российских туристов — в сюжете программы «ЧП».
Андрей Константинов, блогер: «Вся крыша сорвана. Никого нет, и никто не пытается даже что-то восстанавливать».
Во многих районах города нет света. Закрыты магазины, автозаправочные станции, авиарейсы отменены. Все это последствия мощного тайфуна «Дамри», который обрушился на Вьетнам. Скорость ветра достигала 90 километров в час. Из зданий люди в панике выбегали на улицу. Крыши домов срывало за считаные секунды и уносило в открытое море.
Астрологу из Москвы Вере Хубелашвили, можно сказать, повезло. Ее жилище ураган не обошел стороной, но, по крайней мере, не разрушил.
Вера Хубелашвили: «То, что я вам показываю, это, собственно, малая часть трагедии, которую пережил местный народ. Спасибо, я жива, всех люблю, обнимаю».
По последним данным, жертвами тайфуна стали более 60 человек. Судьба еще 28 остается неизвестной. Шесть кораблей перевернулись в Южно-Китайском море, часть экипажей удалось спасти, а начать поиски остальных пока невозможно. Из-за штормового ветра спасатели вынуждены откладывать операцию. Однако синоптики успокаивают: ветер стихает, поэтому массовую эвакуацию туристов решили не проводить.
Сергей Крутоголов, блогер: «Провода остались висеть. Так все убирают, подметают потихонечку. Вот, все вывезут. Жизнь бьет прежним ключом».
Подробности и видеоблоги российских туристов — в сюжете программы «ЧП».
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