Российских туристов предупредили о смертоносном тайфуне во Вьетнаме

Ростуризм выпустил рекомендации отдыхающим во Вьетнаме
из-за тайфуна, который привел к гибели людей в этой стране.
Ростуризм предупредил россиян, отдыхающих во Вьетнаме, о бушующем там тайфуне. Сообщение с предупреждением опубликовано на сайте ведомства. Ростуризм рекомендует туристам следить за погодными условиями, соблюдать осторожность, при необходимости обращаться в посольство и консульства России во Вьетнаме.
Сообщается, что пока не информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.
Из сообщения Ростуризма: «В Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана „Дамри“, который обрушился в субботу на южные и центральные провинции Вьетнама. Под удар стихии попали, в частности, районы Кханьхоа и Биньтхуан, где, по данным Посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам, отдыхает достаточно большое количество российских туристов».
Эпицентр урагана находится в 500 км к югу от города Дананга, где в понедельник должен открыться саммит АТЭС. Скорость ветра в эпицентре достигала 90 километров в час. По данным местных СМИ, жертвами урагана стали не менее 27 человек. 22 человека считаются пропавшими без вести. У побережья Вьетнама были потоплены несколько грузовых кораблей, их экипажи также входят в число пропавших, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что пока не информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.
Из сообщения Ростуризма: «В Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана „Дамри“, который обрушился в субботу на южные и центральные провинции Вьетнама. Под удар стихии попали, в частности, районы Кханьхоа и Биньтхуан, где, по данным Посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам, отдыхает достаточно большое количество российских туристов».
Эпицентр урагана находится в 500 км к югу от города Дананга, где в понедельник должен открыться саммит АТЭС. Скорость ветра в эпицентре достигала 90 километров в час. По данным местных СМИ, жертвами урагана стали не менее 27 человек. 22 человека считаются пропавшими без вести. У побережья Вьетнама были потоплены несколько грузовых кораблей, их экипажи также входят в число пропавших, сообщает РИА Новости.
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