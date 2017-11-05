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Новые русские сенсации

    Российских туристов предупредили о смертоносном тайфуне во Вьетнаме

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    • Фото: Reuters © 2017, Nguyen Huy Kham
    Российских туристов предупредили о смертоносном тайфуне во Вьетнаме

    Российских туристов предупредили о смертоносном тайфуне во Вьетнаме

    Российских туристов предупредили о смертоносном тайфуне во Вьетнаме
  • Фото: Reuters © 2017, Nguyen Huy Kham

    • Ростуризм выпустил рекомендации отдыхающим во Вьетнаме из-за тайфуна, который привел к гибели людей в этой стране.

    Ростуризм предупредил россиян, отдыхающих во Вьетнаме, о бушующем там тайфуне. Сообщение с предупреждением опубликовано на сайте ведомства. Ростуризм рекомендует туристам следить за погодными условиями, соблюдать осторожность, при необходимости обращаться в посольство и консульства России во Вьетнаме.

    Сообщается, что пока не информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.

    Из сообщения Ростуризма: «В Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана „Дамри“, который обрушился в субботу на южные и центральные провинции Вьетнама. Под удар стихии попали, в частности, районы Кханьхоа и Биньтхуан, где, по данным Посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам, отдыхает достаточно большое количество российских туристов».

    Эпицентр урагана находится в 500 км к югу от города Дананга, где в понедельник должен открыться саммит АТЭС. Скорость ветра в эпицентре достигала 90 километров в час. По данным местных СМИ, жертвами урагана стали не менее 27 человек. 22 человека считаются пропавшими без вести. У побережья Вьетнама были потоплены несколько грузовых кораблей, их экипажи также входят в число пропавших, сообщает РИА Новости.

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