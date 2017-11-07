Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек. АТЭС, Вьетнам, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

    Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

    комментировать
    Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

    Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

    Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

      Более 30 тысяч жителей в центральной части Вьетнама остались без крыши над головой. Местные власти привели новые данные. Число жертв стихийного бедствия возросло.

      Жертвами смертоносного тайфуна «Дамри» в центральной части Вьетнама стали более 60 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки тысяч жилых домов и административных зданий.

      Затоплена железная дорога, связывающая северную и южную часть страны и важные отрезки главной вьетнамской автомагистрали. Сразу несколько регионов оказались обесточены, под водой оказались первые этажи зданий. Не работают продуктовые магазины, а передвигаться можно только на лодках.

      Под проливным дождем началась работа саммита АТЭС в городе Дананг, который расположен на побережье Южного моря. Завтра на форуме встретятся министры иностранных дел и экономики 20 стран мира. А в пятницу в саммите примут участие лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит прилетят Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Синдзо Абэ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru