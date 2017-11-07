Жертвами тайфуна «Дамри» стали более 60 человек

Более 30 тысяч жителей в центральной части Вьетнама остались без крыши над головой. Местные власти привели новые данные. Число жертв стихийного бедствия возросло.
Жертвами смертоносного тайфуна «Дамри» в центральной части Вьетнама стали более 60 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки тысяч жилых домов и административных зданий.
Затоплена железная дорога, связывающая северную и южную часть страны и важные отрезки главной вьетнамской автомагистрали. Сразу несколько регионов оказались обесточены, под водой оказались первые этажи зданий. Не работают продуктовые магазины, а передвигаться можно только на лодках.
Под проливным дождем началась работа саммита АТЭС в городе Дананг, который расположен на побережье Южного моря. Завтра на форуме встретятся министры иностранных дел и экономики 20 стран мира. А в пятницу в саммите примут участие лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит прилетят Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Синдзо Абэ.
Затоплена железная дорога, связывающая северную и южную часть страны и важные отрезки главной вьетнамской автомагистрали. Сразу несколько регионов оказались обесточены, под водой оказались первые этажи зданий. Не работают продуктовые магазины, а передвигаться можно только на лодках.
Под проливным дождем началась работа саммита АТЭС в городе Дананг, который расположен на побережье Южного моря. Завтра на форуме встретятся министры иностранных дел и экономики 20 стран мира. А в пятницу в саммите примут участие лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит прилетят Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Синдзо Абэ.
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