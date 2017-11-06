Во Вьетнаме возросло число жертв разрушительного тайфуна «Дамри»

Власти Вьетнама сообщили последние данные о числе погибших в результате стихийного бедствия.
Представители Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама сообщили, что за трое суток жертвами тайфуна стали 44 человека. Еще почти 2 десятка человек числятся в списках пропавших без вести, цитирует ТАСС.
В ведомстве предупредили, что число погибших может еще увеличиться. Во многих районах наблюдаются перебои со связью, нет электричества. Затоплены и повреждены более 40 тысяч жилых домов, водой залиты 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Под водой оказался и огромный участок железной дороги, связывающий южную и северную часть Вьетнама.
Накануне Ростуризм выпустил рекомендации отдыхающим во Вьетнаме россиянам, призвав туристов соблюдать осторожность, при необходимости обращаться в посольство и консульства РФ.
В ведомстве предупредили, что число погибших может еще увеличиться. Во многих районах наблюдаются перебои со связью, нет электричества. Затоплены и повреждены более 40 тысяч жилых домов, водой залиты 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Под водой оказался и огромный участок железной дороги, связывающий южную и северную часть Вьетнама.
Накануне Ростуризм выпустил рекомендации отдыхающим во Вьетнаме россиянам, призвав туристов соблюдать осторожность, при необходимости обращаться в посольство и консульства РФ.
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