Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы

    Во Вьетнаме возросло число жертв разрушительного тайфуна «Дамри»

    комментировать
    • Фото: songallary / instagram.com
    Во Вьетнаме возросло число жертв разрушительного тайфуна «Дамри»

    Во Вьетнаме возросло число жертв разрушительного тайфуна «Дамри»

    Во Вьетнаме возросло число жертв разрушительного тайфуна «Дамри»
  • Фото: songallary / instagram.com

    • Власти Вьетнама сообщили последние данные о числе погибших в результате стихийного бедствия.

    Представители Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама сообщили, что за трое суток жертвами тайфуна стали 44 человека. Еще почти 2 десятка человек числятся в списках пропавших без вести, цитирует ТАСС.

    В ведомстве предупредили, что число погибших может еще увеличиться. Во многих районах наблюдаются перебои со связью, нет электричества. Затоплены и повреждены более 40 тысяч жилых домов, водой залиты 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Под водой оказался и огромный участок железной дороги, связывающий южную и северную часть Вьетнама.

    Накануне Ростуризм выпустил рекомендации отдыхающим во Вьетнаме россиянам, призвав туристов соблюдать осторожность, при необходимости обращаться в посольство и консульства РФ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru