Жертвами мощного тайфуна «Дамри» во Вьетнаме стали 47 человек

Число погибших
из-за тайфуна во Вьетнаме, где сегодня должен начаться саммит АТЭС, достигло 47 человек.
Число погибших из-за тайфуна «Дамри» во Вьетнаме составило 47 человек. 21 человек до сих пор считается пропавшим без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские СМИ.
Эпицентр урагана находится в 500 км к югу от города Дананга, где в понедельник должен открыться саммит АТЭС. Скорость ветра в эпицентре достигала 90 километров в час. Местные власти сообщили, что приняли меры по обеспечению безопасности участников саммита, среди которых должны быть президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и лидеры многих других стран.
Как сообщил ранее Ростуризм, под удар стихии попали регионы Вьетнама, в которых обычно отдыхают туристы из России. По данным ведомства, россиян среди погибших и пострадавших нет.
Эпицентр урагана находится в 500 км к югу от города Дананга, где в понедельник должен открыться саммит АТЭС. Скорость ветра в эпицентре достигала 90 километров в час. Местные власти сообщили, что приняли меры по обеспечению безопасности участников саммита, среди которых должны быть президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и лидеры многих других стран.
Как сообщил ранее Ростуризм, под удар стихии попали регионы Вьетнама, в которых обычно отдыхают туристы из России. По данным ведомства, россиян среди погибших и пострадавших нет.
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