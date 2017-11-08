МЧС России отправило во Вьетнам 40 тонн гуманитарных грузов

Из Подмосковья во Вьетнам вылетел самолет МЧС с 40 тоннами гуманитарных грузов.
Оказать помощь республике, на которую обрушился сильнейший тайфун «Дамри», ранее поручил Владимир Путин. Пострадавшим от катастрофического наводнения российские спасатели доставят десятки тонн самого необходимого.
Арина Воробиевская, начальник отдела департамента международной деятельности МЧС РФ: «Направляется более 40 тонн грузов гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и палатки».
Тайфун «Дамри» вызвал во Вьетнаме сильнейшие за десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, затоплены дороги, нарушено электроснабжение. Список погибших и пропавших без вести приблизился уже к сотне человек. Российские туристы, по предварительной информации, не пострадали.
На таком фоне во Вьетнаме сегодня открывается министерская встреча АТЭС, которая предшествует саммиту, намеченному на 10–11 ноября.
Арина Воробиевская, начальник отдела департамента международной деятельности МЧС РФ: «Направляется более 40 тонн грузов гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и палатки».
Тайфун «Дамри» вызвал во Вьетнаме сильнейшие за десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, затоплены дороги, нарушено электроснабжение. Список погибших и пропавших без вести приблизился уже к сотне человек. Российские туристы, по предварительной информации, не пострадали.
На таком фоне во Вьетнаме сегодня открывается министерская встреча АТЭС, которая предшествует саммиту, намеченному на 10–11 ноября.
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