Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

Во Вьетнаме началось заседание совета министров иностранных дел
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Это подготовительное мероприятие накануне саммита АТЭС, который откроется 10 ноября. На полях форума, как ожидается, состоится встреча президентов России и США.
Новая международная политика Соединенных Штатов — одна из тем переговоров глав МИД, заявил Сергей Лавров. Речь идет о намерении переводить вынесенные за границу производства назад в Америку.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Учитывая огромный масштаб американской экономики, новая международная торговая политика США будет иметь серьезные последствия для мировых рынков, и Москва будет искать возможности учесть такие перемены в американской позиции в наших собственных действиях, чтобы не пострадала наша экономика».
По словам Лаврова, на заседании совета МИД АТЭС по инициативе России обсудят информационную безопасность. Вопрос особенно важен в условиях, когда действительно существует угроза злоупотребления и социальными сетями и в целом информационными технологиями.
Новая международная политика Соединенных Штатов — одна из тем переговоров глав МИД, заявил Сергей Лавров. Речь идет о намерении переводить вынесенные за границу производства назад в Америку.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Учитывая огромный масштаб американской экономики, новая международная торговая политика США будет иметь серьезные последствия для мировых рынков, и Москва будет искать возможности учесть такие перемены в американской позиции в наших собственных действиях, чтобы не пострадала наша экономика».
По словам Лаврова, на заседании совета МИД АТЭС по инициативе России обсудят информационную безопасность. Вопрос особенно важен в условиях, когда действительно существует угроза злоупотребления и социальными сетями и в целом информационными технологиями.
Комментарии