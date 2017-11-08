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Лесник
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США. АТЭС, Лавров, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

    Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

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    Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

    Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

    Главы МИД АТЭС обсуждают новую международную политику США

      Во Вьетнаме началось заседание совета министров иностранных дел Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

      Это подготовительное мероприятие накануне саммита АТЭС, который откроется 10 ноября. На полях форума, как ожидается, состоится встреча президентов России и США.

      Новая международная политика Соединенных Штатов — одна из тем переговоров глав МИД, заявил Сергей Лавров. Речь идет о намерении переводить вынесенные за границу производства назад в Америку.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Учитывая огромный масштаб американской экономики, новая международная торговая политика США будет иметь серьезные последствия для мировых рынков, и Москва будет искать возможности учесть такие перемены в американской позиции в наших собственных действиях, чтобы не пострадала наша экономика».

      По словам Лаврова, на заседании совета МИД АТЭС по инициативе России обсудят информационную безопасность. Вопрос особенно важен в условиях, когда действительно существует угроза злоупотребления и социальными сетями и в целом информационными технологиями.

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