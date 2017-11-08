Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний. Медведев, авиакомпании, авиация, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

    Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

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    Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

    Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

    Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

      Правительство подготовило предложения по контролю над пассажирскими авиаперевозчиками, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Планируется следить, не слишком ли быстро авиакомпании увеличиваются в размерах.

      О необходимости эффективного регулирования отрасли говорил в конце сентября Владимир Путин в связи с проблемами «ВИМ-Авиа». Дмитрий Медведев сегодня сообщил, как будут контролировать российские авиакомпании.

      Первая составляющая нового плана — пристальное внимание к авиакомпаниям, которые активно увеличивают количество самолетов. У той же «ВИМ-Авиа» с начала 2016 года парк вырос более чем в два раза.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Оно вроде бы и неплохо, когда авиапарк растет, но, к сожалению, это часто свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты, продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, такая пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно».

      Второй блок плана — это защита прав пассажиров. Медведев сказал, что нужно сделать так, чтобы люди, особенно при задержке заграничных рейсов, не оставались без гостиниц и питания.

      Ранее Минтранс пригрозил ограничить допуск авиакомпаний к чартерам за слишком частые задержки рейсов.

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