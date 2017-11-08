Медведев представил план контроля над состоянием авиакомпаний

Правительство подготовило предложения по контролю над пассажирскими авиаперевозчиками, сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев. Планируется следить, не слишком ли быстро авиакомпании увеличиваются в размерах.
О необходимости эффективного регулирования отрасли говорил в конце сентября Владимир Путин в связи с проблемами «ВИМ-Авиа». Дмитрий Медведев сегодня сообщил, как будут контролировать российские авиакомпании.
Первая составляющая нового плана — пристальное внимание к авиакомпаниям, которые активно увеличивают количество самолетов. У той же «ВИМ-Авиа» с начала 2016 года парк вырос более чем в два раза.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Оно вроде бы и неплохо, когда авиапарк растет, но, к сожалению, это часто свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты, продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, такая пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно».
Второй блок плана — это защита прав пассажиров. Медведев сказал, что нужно сделать так, чтобы люди, особенно при задержке заграничных рейсов, не оставались без гостиниц и питания.
Ранее Минтранс пригрозил ограничить допуск авиакомпаний к чартерам за слишком частые задержки рейсов.
Первая составляющая нового плана — пристальное внимание к авиакомпаниям, которые активно увеличивают количество самолетов. У той же «ВИМ-Авиа» с начала 2016 года парк вырос более чем в два раза.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Оно вроде бы и неплохо, когда авиапарк растет, но, к сожалению, это часто свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты, продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, такая пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно».
Второй блок плана — это защита прав пассажиров. Медведев сказал, что нужно сделать так, чтобы люди, особенно при задержке заграничных рейсов, не оставались без гостиниц и питания.
Ранее Минтранс пригрозил ограничить допуск авиакомпаний к чартерам за слишком частые задержки рейсов.
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