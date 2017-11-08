Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

Минтранс придумал новый способ наказания авиакомпаний за слишком частые задержки рейсов.
В проекте приказа министерства говорится: если перевозчик за месяц задержал более 20% рейсов минимум на два часа или вовсе их отменил (погодные условия, естественно, исключение), то такой компании могут ограничить допуск к чартерным рейсам.
Росавиация с июня начала ежедневно публиковать статистику задержек рейсов. Поводом для этого стала ситуация с авиакомпаний «ВИМ-Авиа». Правда, эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», сомневаются в полезности нововведения и говорят: у той же «ВИМ-Авиа» до сентября задержки были меньше 20%, хотя с финансовой точки зрения в авиакомпании уже было все плохо.
Росавиация с июня начала ежедневно публиковать статистику задержек рейсов. Поводом для этого стала ситуация с авиакомпаний «ВИМ-Авиа». Правда, эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», сомневаются в полезности нововведения и говорят: у той же «ВИМ-Авиа» до сентября задержки были меньше 20%, хотя с финансовой точки зрения в авиакомпании уже было все плохо.
Комментарии