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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов. авиакомпании, авиация, Минтранс РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

    Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

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    Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

    Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

    Минтранс вводит новые санкции за частые задержки рейсов

      Минтранс придумал новый способ наказания авиакомпаний за слишком частые задержки рейсов.

      В проекте приказа министерства говорится: если перевозчик за месяц задержал более 20% рейсов минимум на два часа или вовсе их отменил (погодные условия, естественно, исключение), то такой компании могут ограничить допуск к чартерным рейсам.

      Росавиация с июня начала ежедневно публиковать статистику задержек рейсов. Поводом для этого стала ситуация с авиакомпаний «ВИМ-Авиа». Правда, эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», сомневаются в полезности нововведения и говорят: у той же «ВИМ-Авиа» до сентября задержки были меньше 20%, хотя с финансовой точки зрения в авиакомпании уже было все плохо.

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