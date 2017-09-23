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    В Росавиации назвали причину задержки рейсов «ВИМ-Авиа»

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    В Росавиации назвали причину задержки рейсов «ВИМ-Авиа»

    В Росавиации назвали причину задержки рейсов <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Долги за топливо и сезонный спад стали причиной массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа».

    Как объяснили в Росавиации, задержки рейсов авиакомпании из аэропорта Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

    При этом в ведомстве отметили, что руководство «ВИМ-Авиа» уже завершило переговоры о предоставлении гарантийных обязательств. Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров запланированных ранее рейсов.

    Между тем в «ВИМ-Авиа» отметили, что трудности с расписанием «вызваны традиционным сезонным спадом». Это привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов

    Как подчеркнули в компании, сейчас разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, которые решили помочь авиакомпании, передает «Интерфакс».

    Напомним, за последние два дня «ВИМ-Авиа» задержала вылет более 10 рейсов из столичного Домодедово. Как отметили в Минтрансе, с сегодняшнего дня возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

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