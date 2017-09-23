В Росавиации назвали причину задержки рейсов «ВИМ-Авиа»

Долги за топливо и сезонный спад стали причиной массовых задержек рейсов
«ВИМ-Авиа».
Как объяснили в Росавиации, задержки рейсов авиакомпании из аэропорта Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.
При этом в ведомстве отметили, что руководство «ВИМ-Авиа» уже завершило переговоры о предоставлении гарантийных обязательств. Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров запланированных ранее рейсов.
Между тем в «ВИМ-Авиа» отметили, что трудности с расписанием «вызваны традиционным сезонным спадом». Это привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов
Как подчеркнули в компании, сейчас разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, которые решили помочь авиакомпании, передает «Интерфакс».
Напомним, за последние два дня «ВИМ-Авиа» задержала вылет более 10 рейсов из столичного Домодедово. Как отметили в Минтрансе, с сегодняшнего дня возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».
При этом в ведомстве отметили, что руководство «ВИМ-Авиа» уже завершило переговоры о предоставлении гарантийных обязательств. Авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров запланированных ранее рейсов.
Между тем в «ВИМ-Авиа» отметили, что трудности с расписанием «вызваны традиционным сезонным спадом». Это привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов
Как подчеркнули в компании, сейчас разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, которые решили помочь авиакомпании, передает «Интерфакс».
Напомним, за последние два дня «ВИМ-Авиа» задержала вылет более 10 рейсов из столичного Домодедово. Как отметили в Минтрансе, с сегодняшнего дня возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».
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