Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

В распоряжении НТВ оказались кадры, сделанные сразу после взрыва фугаса в сирийском
Дейр-эз-Зоре.
На кадрах запечатлены раненые российские журналисты и военные. Другие военные оказывают пострадавшим первую помощь.
Как ранее сообщили в Минобороны, во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Помимо съемочных групп НТВ и «Звезды», пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра.
Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Ранее корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов рассказали о своем самочувствии и пережитой атаке террористов.
Как ранее сообщили в Минобороны, во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Помимо съемочных групп НТВ и «Звезды», пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра.
Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Ранее корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов рассказали о своем самочувствии и пережитой атаке террористов.
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