Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва. НТВ, СМИ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРанение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

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    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва

      В распоряжении НТВ оказались кадры, сделанные сразу после взрыва фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре.

      На кадрах запечатлены раненые российские журналисты и военные. Другие военные оказывают пострадавшим первую помощь.

      Как ранее сообщили в Минобороны, во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Помимо съемочных групп НТВ и «Звезды», пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра.

      Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

      Ранее корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов рассказали о своем самочувствии и пережитой атаке террористов.


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