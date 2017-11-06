Журналисты НТВ и телеканала «Звезда» получили ранения в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что во время съемок в Сирии пострадали российские журналисты, им оказывают медицинскую помощь.

В российском Минобороны сообщили, что в сирийском городе Дейр-эз-Зор получили ранения журналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих. Журналистам оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.



Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев („Звезда“) и Дмитрий Стародубский („Звезда“), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности».



Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказана медицинская помощь.



Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «По докладу медиков, их жизни ничего не угрожает».



Комментарий телекомпании НТВ: «Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой».



Корреспондент Илья Ушенин работает на НТВ с 2008 года. Он отмечен почетной грамотой и благодарностями министра внутренних дел, неоднократно бывал в горячих точках. Оператор Тимур Воронов трудится на НТВ с 1994 года.