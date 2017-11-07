Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

Журналистов НТВ и «Звезды», пострадавших в результате разрыва фугаса в сирийском Дэйр-эз-Зоре , отправили в госпиталь сразу же после возвращения в Россию.

Спецборт из Сирии с ранеными журналистами и военными приземлился на аэродроме Чкаловский. Пострадавшие прибыли в Россию на медицинском самолете «Скальпель», оборудованном специальными модулями для безопасной перевозки раненых. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, все они находятся в сознании.



Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, журналисты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили осколочные ранения 6 ноября во время разминирования жилых кварталов Дейр-эз-Зора. Вблизи от съемочных групп и военных взорвался управляемый фугас. Пострадавших оперативно доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали всю необходимую помощь.



Пожелания скорейшего выздоровления раненым сейчас передают журналисты, телезрители, представители властей.