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9 ноября, 12:00
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    Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь. взрывы, войны и вооруженные конфликты, журналистика, Сирия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

    Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

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    Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

    Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

    Вернувшихся из Сирии журналистов НТВ отправили в госпиталь

      Журналистов НТВ и «Звезды», пострадавших в результате разрыва фугаса в сирийском Дэйр-эз-Зоре, отправили в госпиталь сразу же после возвращения в Россию.

      Спецборт из Сирии с ранеными журналистами и военными приземлился на аэродроме Чкаловский. Пострадавшие прибыли в Россию на медицинском самолете «Скальпель», оборудованном специальными модулями для безопасной перевозки раненых. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, все они находятся в сознании.

      Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, журналисты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили осколочные ранения 6 ноября во время разминирования жилых кварталов Дейр-эз-Зора. Вблизи от съемочных групп и военных взорвался управляемый фугас. Пострадавших оперативно доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали всю необходимую помощь.

      Пожелания скорейшего выздоровления раненым сейчас передают журналисты, телезрители, представители властей.

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