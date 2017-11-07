Раненые журналисты НТВ рассказали о пережитом в Сирии

Спецборт Минобороны «Скальпель» доставил из Сирии пострадавших при взрыве фугаса в
Дейр-эз-Зоре военных и журналистов. Среди них — съемочные группы телеканалов НТВ и «Звезда».
Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также корреспонденты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский рассказали о пережитой атаке террористов и своем самочувствии.
Тимур Воронов, оператор НТВ: «Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй… Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, ни боли, ничего почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит. Слава богу, это просто перелом».
Илья Ушенин, корреспондент НТВ: «Сейчас уже чувствую себя более-менее. Врачи обкололи, раны прочистили, осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо».
Константин Худолеев, корреспондент ТК «Звезда»: «Работали в Дейр-эз-Зоре, снимали саперов, которые занимались очисткой кварталов от снарядов и взрывных устройств. На той территории, на которой мы снимали, было безопасно, как нам сказали, поскольку территория уже была проверена. Я стоял спиной к взрыву, ничего не видел, услышал только очень мощный хлопок, почувствовал боль, упал, попросил о помощи. Мне на помощь пришел мой коллега с канала ТВЦ Тимур Абдуллаев. Он откуда-то раздобыл жгут, может быть, это был ремень, остановил кровь, осмотрел меня. Потом меня вытащили с места происшествия, и мы поехали к врачам».
Дмитрий Стародубский, корреспондент ТК «Звезда»: «После съемок саперов мы перешли на стендап-позицию, выставились, хлопок — и все. Дым рассеялся — все коллеги и военные лежали на земле, кричали».
Как ранее сообщили в Минобороны, в во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Помимо съемочных групп НТВ и «Звезды», пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Пожелания скорейшего выздоровления раненым сейчас передают журналисты, телезрители, представители властей.
Тимур Воронов, оператор НТВ: «Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй… Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, ни боли, ничего почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит. Слава богу, это просто перелом».
Илья Ушенин, корреспондент НТВ: «Сейчас уже чувствую себя более-менее. Врачи обкололи, раны прочистили, осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо».
Константин Худолеев, корреспондент ТК «Звезда»: «Работали в Дейр-эз-Зоре, снимали саперов, которые занимались очисткой кварталов от снарядов и взрывных устройств. На той территории, на которой мы снимали, было безопасно, как нам сказали, поскольку территория уже была проверена. Я стоял спиной к взрыву, ничего не видел, услышал только очень мощный хлопок, почувствовал боль, упал, попросил о помощи. Мне на помощь пришел мой коллега с канала ТВЦ Тимур Абдуллаев. Он откуда-то раздобыл жгут, может быть, это был ремень, остановил кровь, осмотрел меня. Потом меня вытащили с места происшествия, и мы поехали к врачам».
Дмитрий Стародубский, корреспондент ТК «Звезда»: «После съемок саперов мы перешли на стендап-позицию, выставились, хлопок — и все. Дым рассеялся — все коллеги и военные лежали на земле, кричали».
Как ранее сообщили в Минобороны, в во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Помимо съемочных групп НТВ и «Звезды», пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Пожелания скорейшего выздоровления раненым сейчас передают журналисты, телезрители, представители властей.
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