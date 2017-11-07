Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ

    Коллеги и зрители желают выздоровления журналистам, получившим ранения в Сирии

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    Коллеги и зрители желают выздоровления журналистам, получившим ранения в Сирии

    Коллеги и зрители желают выздоровления журналистам, получившим ранения в Сирии

    Коллеги и зрители желают выздоровления журналистам, получившим ранения в Сирии

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам телеканалов НТВ и «Звезда», а также военным, получившим ранения в сирийском Дейр-эз-Зоре.

    Слова поддержки официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала „Звезда“ Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому».

    Пожелания выздоровления журналистам и российским военным заполнили соцсети. Здоровья и скорейшего возвращения домой репортерам желают как коллеги репортеров, так и простые зрители.













    смотретьПолучившие ранения в Сирии журналисты НТВ работали во многих горячих точках
    Получившие ранения в Сирии журналисты НТВ работали во многих горячих точках
    В Минобороны РФ сообщили, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Их оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим», где пострадавшим оказывают помощь врачи. Медики сообщили, что их жизни вне опасности.

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