Коллеги и зрители желают выздоровления журналистам, получившим ранения в Сирии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам телеканалов НТВ и «Звезда», а также военным, получившим ранения в сирийском
Дейр-эз-Зоре.
Слова поддержки официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала „Звезда“ Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому».
Пожелания выздоровления журналистам и российским военным заполнили соцсети. Здоровья и скорейшего возвращения домой репортерам желают как коллеги репортеров, так и простые зрители.
В Минобороны РФ сообщили, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Их оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим», где пострадавшим оказывают помощь врачи. Медики сообщили, что их жизни вне опасности.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала „Звезда“ Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому».
Пожелания выздоровления журналистам и российским военным заполнили соцсети. Здоровья и скорейшего возвращения домой репортерам желают как коллеги репортеров, так и простые зрители.
В Сирии ранены четверо наших, российских журналистов и военные. Ребята, пожалуйста, поправляйтесь и живите!https://t.co/2qigguwUqG— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 ноября 2017 г.
Спецкор «КП» Александр Коц — раненым в Сирии журналистам: Поправляйтесь, парни! Не унывайте, еще повоюем! https://t.co/f4WfnlAJ4Y— Комсомольская правда (@kpru) 6 ноября 2017 г.
Скорейшего выздоровления нашим пострадавшим журналистам и военнослужащим! https://t.co/59PEuzAUTu— Сергей Железняк (@Zheleznyak_S) 6 ноября 2017 г.
Ранен в Сирии Илья Ушенин. Честный журналист. Поправляйся!!!!— Алексей Вяткин (@asv_info) 6 ноября 2017 г.
В Минобороны РФ сообщили, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Их оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим», где пострадавшим оказывают помощь врачи. Медики сообщили, что их жизни вне опасности.
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