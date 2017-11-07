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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    С технического этажа аэропорта Внуково эвакуировали 60 человек

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    • Фото: @leonov1288 / instagram.com
    С технического этажа аэропорта Внуково эвакуировали 60 человек

    С технического этажа аэропорта Внуково эвакуировали 60 человек

    С технического этажа аэропорта Внуково эвакуировали 60 человек
  • Фото: @leonov1288 / instagram.com

    • Пожарные обнаружили очаг возгорания на техническом этаже столичной воздушной гавани Внуково.

    В терминале А аэропорта Внуково на минус первом этаже обнаружили очаг возгорания. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    Источник: «Очаг обнаружен в 50–60 метрах от входа в здание на отметке минус восемь метров. Возгорание происходит в подвале на складе на техническом этаже, наблюдается плотное задымление».

    По его словам, до прибытия пожарных с этажа были эвакуированы 60 человек. Причиной задымления стало замыкание электрокабеля. Ранее в МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения начали ликвидацию тления кабеля.

    Между тем источник «Интерфакса» утверждает, что возгорание было ликвидировано в течение 10 минут, но официального подтверждения пока не поступало. По его словам, проводка была обесточена и в настоящее время пожарные занимаются откачкой дыма с подземного этажа.

    В пресс-службе аэропорта заверили, что задымление не сказалось на работе аэропорта. В свою очередь очевидцы пожаловались на невозможность получить багаж.

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