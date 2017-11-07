Пассажиры жалуются на нарушения в работе аэропорта Внуково

В
пресс-службе столичной воздушной гавани Внуково прокомментировали информацию о задымлении в здании аэропорта. Пассажиры в свою очередь в соцсетях сообщают об обстановке в воздушной гавани.
Во Внуково заверили, что аэропорт работает в штатном режиме и происшествие никак не повлияло на обстановку в воздушной гавани. Также в пресс-службе аэропорта уточнили, что пожара не было, возникло лишь небольшое задымление, передает ТАСС.
Пресс-служба аэропорта Внуково: «Пожара не было. Было небольшое задымление на техническом этаже, причины сейчас устанавливаются. На работе аэропорта никак не отразилось, аэропорт работает штатно».
Между тем очевидцы сообщают, что некоторые из пассажиров не могут покинуть самолеты из-за задымления в терминале. Кроме того, они жалуются на невозможность получить багаж.
Ранее источник в экстренных службах назвал предположительную причину задымления на минус первом этаже терминала А. Между тем дым быстро начал рассеиваться. В МЧС в свою очередь уточнили, что пожарные в настоящее время проводят проверку на месте. В ведомстве подчеркнули, что «обстановка спокойная».
Пресс-служба аэропорта Внуково: «Пожара не было. Было небольшое задымление на техническом этаже, причины сейчас устанавливаются. На работе аэропорта никак не отразилось, аэропорт работает штатно».
Между тем очевидцы сообщают, что некоторые из пассажиров не могут покинуть самолеты из-за задымления в терминале. Кроме того, они жалуются на невозможность получить багаж.
Прилетели во Внуково, а тут авария какая-то. Как нас выпустили из самолёта, вообще непонятно — рукав не открылся, вывозили на автобусах. Все остальные рейсы просто сидят в самолетах. Все помещения задымлены, дышать нечем, в горле уже першит. Багаж, естественно, не разгружают. Никто ничего не говорит…. После нашего возмущения, нас выпустили на улицу дышать свежим воздухом. Обещают потом пустить обратно, но фиг знает… #внуково #авария #пожар #безприключенийжизньскушна
Ранее источник в экстренных службах назвал предположительную причину задымления на минус первом этаже терминала А. Между тем дым быстро начал рассеиваться. В МЧС в свою очередь уточнили, что пожарные в настоящее время проводят проверку на месте. В ведомстве подчеркнули, что «обстановка спокойная».
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