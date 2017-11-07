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    Названа причина задымления в аэропорту Внуково

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    • Фото: @ainachkaa / instagram.com
    Названа причина задымления в аэропорту Внуково

    Названа причина задымления в аэропорту Внуково

    Названа причина задымления в аэропорту Внуково
  • Фото: @ainachkaa / instagram.com

    • В терминале А аэропорта Внуково произошло задымление.

    По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, причиной задымления стало замыкание проводки в зоне выдачи багажа на минус первом этаже.

    Источник: «После замыкания электропроводки зафиксировано задымление на минус первом этаже Внуково в зоне выдачи багажа».

    Ранее сообщалось, что пожарные уже выехали в аэропорт для проверки информации о задымлении. В настоящее время они проверяют здание терминала А. На улице ощущается запах гари, передает ТАСС.

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