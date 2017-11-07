Названа причина задымления в аэропорту Внуково

В терминале А аэропорта Внуково произошло задымление.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, причиной задымления стало замыкание проводки в зоне выдачи багажа на минус первом этаже.
Источник: «После замыкания электропроводки зафиксировано задымление на минус первом этаже Внуково в зоне выдачи багажа».
Ранее сообщалось, что пожарные уже выехали в аэропорт для проверки информации о задымлении. В настоящее время они проверяют здание терминала А. На улице ощущается запах гари, передает ТАСС.
Источник: «После замыкания электропроводки зафиксировано задымление на минус первом этаже Внуково в зоне выдачи багажа».
Ранее сообщалось, что пожарные уже выехали в аэропорт для проверки информации о задымлении. В настоящее время они проверяют здание терминала А. На улице ощущается запах гари, передает ТАСС.
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