Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Пожарные ликвидируют тление кабеля в аэропорту Внуково

    комментировать
    • Фото: @ansazy / instagram.com
    Пожарные ликвидируют тление кабеля в аэропорту Внуково

    Пожарные ликвидируют тление кабеля в аэропорту Внуково

    Пожарные ликвидируют тление кабеля в аэропорту Внуково
  • Фото: @ansazy / instagram.com

    • В МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют тление кабеля в терминале А аэропорта Внуково.

    В МЧС уточнили, что техническом этаже на отметке столичной воздушной гавани тлеет кабель. На месте работают сотрудники ведомства и пожарная охрана Внуково, передает ТАСС.

    ГУ МЧС по Москве: «В ходе разведки установлено, что на отметке минус 8 терминала А происходит тление кабеля. Пожарно-спасательные подразделения совместно с пожарной охраной аэропорта проводят работы по ликвидации тления».

    Ранее поступала информация, что в терминале А произошло задымление из-за замыкания электрокабеля в отделении багажа. Пассажиры пожаловались на нарушение работы Внуково.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru