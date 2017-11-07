Пожарные ликвидируют тление кабеля в аэропорту Внуково

В МЧС сообщили, что
пожарно-спасательные подразделения ликвидируют тление кабеля в терминале А аэропорта Внуково.
В МЧС уточнили, что техническом этаже на отметке столичной воздушной гавани тлеет кабель. На месте работают сотрудники ведомства и пожарная охрана Внуково, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Москве: «В ходе разведки установлено, что на отметке минус 8 терминала А происходит тление кабеля. Пожарно-спасательные подразделения совместно с пожарной охраной аэропорта проводят работы по ликвидации тления».
Ранее поступала информация, что в терминале А произошло задымление из-за замыкания электрокабеля в отделении багажа. Пассажиры пожаловались на нарушение работы Внуково.
ГУ МЧС по Москве: «В ходе разведки установлено, что на отметке минус 8 терминала А происходит тление кабеля. Пожарно-спасательные подразделения совместно с пожарной охраной аэропорта проводят работы по ликвидации тления».
Ранее поступала информация, что в терминале А произошло задымление из-за замыкания электрокабеля в отделении багажа. Пассажиры пожаловались на нарушение работы Внуково.
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