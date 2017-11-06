Японский премьер объявил о новых санкциях против КНДР

Синдзо Абэ сообщил, что Япония введет дополнительные санкции против Северной Кореи.
Японский премьер сообщил, что уже завтра будут заморожены активы 35 организаций и физических лиц, связанных с КНДР.
При этом, выступая на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, Абэ объяснил, что новые ограничительные меры станут ответом на продолжение работ над ядерным оружием и баллистическими ракетами, передает «Интерфакс».
Также Абэ сообщил, что Япония и США намерены вместе с Китаем и Россией работать над решением северокорейского кризиса.
Трамп же заявил, что США больше не будут терпеть провокационные действия КНДР. При этом американский президент отметил, что Япония сможет сбивать северокорейские ракеты, когда завершит закупку нового вооружения у США.
Напомним, Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать ядерную и ракетную программы. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Совбез ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
При этом, выступая на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, Абэ объяснил, что новые ограничительные меры станут ответом на продолжение работ над ядерным оружием и баллистическими ракетами, передает «Интерфакс».
Также Абэ сообщил, что Япония и США намерены вместе с Китаем и Россией работать над решением северокорейского кризиса.
Трамп же заявил, что США больше не будут терпеть провокационные действия КНДР. При этом американский президент отметил, что Япония сможет сбивать северокорейские ракеты, когда завершит закупку нового вооружения у США.
Напомним, Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать ядерную и ракетную программы. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Совбез ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
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