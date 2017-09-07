Последствия испытаний водородной бомбы КНДР показали со спутника

Специалисты проанализировали снимки со спутников, на которых видны последствия испытания водородной бомбы в КНДР.
На снимках изображена гора Мантапсан, которая находится на северо-востоке КНДР, до и после испытаний. Заметно, что с горы сошло несколько оползней.
При этом специалисты подчеркивают, что разрешение изображений недостаточно для того, чтобы разглядеть другие разрушения (например, зданий у подножия горы), передает портал 38 North, специализирующийся на анализе событий в Северной Корее.
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен на баллистическую ракету. При этом на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.
Международное сообщество жестко отреагировало на это событие. Так, в ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а Дональд Трамп даже не исключил применения военных мер. Владимир Путин осудил действия Северной Кореи, отметив при этом, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.
При этом специалисты подчеркивают, что разрешение изображений недостаточно для того, чтобы разглядеть другие разрушения (например, зданий у подножия горы), передает портал 38 North, специализирующийся на анализе событий в Северной Корее.
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен на баллистическую ракету. При этом на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.
Международное сообщество жестко отреагировало на это событие. Так, в ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а Дональд Трамп даже не исключил применения военных мер. Владимир Путин осудил действия Северной Кореи, отметив при этом, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.
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