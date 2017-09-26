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    Минфин США ввел санкции против банков КНДР и их представителей

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    Минфин США ввел санкции против банков КНДР и их представителей

    Минфин США ввел санкции против банков КНДР и их представителей

    Американские власти объявили о расширении санкционных списков по Северной Корее.

    Министерство финансов США ввело санкции против восьми банков КНДР. Также под санкции попали 26 граждан Северной Кореи, которые представляют банки КНДР в разных странах.

    В Минфине пояснили, что решение о расширении ограничений против КНДР связано с ядерной программой Пхеньяна, которая нарушает резолюции Совбеза ООН.

    В санкционном списке восемь банков: Agricultural Development Bank, Hana Banking Corporation Ltd, Cheil Credit Bank, International Industrial Development Bank, Jinsong Joint Bank, Jinmyong Joint Bank, Ryugyong Commercial Bank и Koryo Commercial Bank Ltd.

    Среди попавших под санкции граждан Северной Кореи оказались трое представителей банков КНДР в России. Речь идет о сотрудниках Korea Unification Development Bank и Korea Kumgang Group Bank в Москве, а также Foreign Trade Bank во Владивостоке. Кроме того, под ограничениями США оказались представители банков КНДР в Китае, Ливии и ОАЭ.

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    Отметим, что это первые санкции США против Северной Кореи с момента выступления Дональда Трампа в ООН, где он грозил полностью уничтожить КНДР, если она будет представлять опасность для Соединенных Штатов или их союзников. В Вашингтоне тогда же обещали приложить все усилия, чтобы лишить Пхеньян денег, которые он направляет на ядерные испытания.

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