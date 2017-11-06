Япония купит у США оружие, способное сбивать ракеты КНДР

Президент США Дональд Трамп на встрече с
премьер-министром Японии Синдзо Абэ в очередной раз подчеркнул, что рассматривает все варианты решения северокорейской проблемы.
Президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Токио с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
Дональд Трамп, президент США: «Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения. США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи».
По словам Трампа, Вашингтон и Токио тесно сотрудничают с тем, чтобы «противостоять опасной агрессии режима Северной Кореи». Американский президент отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, когда завершит закупку нового вооружения у США.
Дональд Трамп: «Думаю, очень важно, что премьер-министр (Абэ) намерен приобрести большие объемы вооружений у нас. Мы делаем самое лучшее вооружение».
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
Дональд Трамп, президент США: «Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения. США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи».
По словам Трампа, Вашингтон и Токио тесно сотрудничают с тем, чтобы «противостоять опасной агрессии режима Северной Кореи». Американский президент отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, когда завершит закупку нового вооружения у США.
Дональд Трамп: «Думаю, очень важно, что премьер-министр (Абэ) намерен приобрести большие объемы вооружений у нас. Мы делаем самое лучшее вооружение».
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
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