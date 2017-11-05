Генпрокурор Украины связал расстрел бизнесмена в Харькове с убийством Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убитый в Харькове бизнесмен Эдуард Аксельрод был связан с гибелью
экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.
По словам украинского генпрокурора, Аксельрод был связующим звеном между предполагаемым заказчиком убийства депутата криминальным авторитетом Владимиром Тюриным и организатором преступления Юрием Василенко.
Таким образом, Луценко согласился с депутатом Рады Игорем Мосийчуком. В своем Facebook парламентарий также сообщил, что убитый бизнесмен Эдуард Аксельрод был известен как Эдик Лепа. При этом депутат отметил, что «работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой», и заявил, что «страна постоянно возвращается во мрак девяностых».
Автомобиль, за рулем которого находился Эдуард Аксельрод, был обстрелян в центре Харькова в ночь на воскресенье, 5 ноября. В результате водитель погиб.
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Киллер, которого подстрелил охранник экс-депутата, скончался в больнице. А позднее Луценко назвал заказчиком преступления криминального авторитета Владимира Тюрина. Двое фигурантов дела — Лось и Ярослав Тарасенко — арестованы. Ярослав Левенец и Юрий Василенко были объявлены в розыск.
Таким образом, Луценко согласился с депутатом Рады Игорем Мосийчуком. В своем Facebook парламентарий также сообщил, что убитый бизнесмен Эдуард Аксельрод был известен как Эдик Лепа. При этом депутат отметил, что «работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой», и заявил, что «страна постоянно возвращается во мрак девяностых».
Автомобиль, за рулем которого находился Эдуард Аксельрод, был обстрелян в центре Харькова в ночь на воскресенье, 5 ноября. В результате водитель погиб.
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Киллер, которого подстрелил охранник экс-депутата, скончался в больнице. А позднее Луценко назвал заказчиком преступления криминального авторитета Владимира Тюрина. Двое фигурантов дела — Лось и Ярослав Тарасенко — арестованы. Ярослав Левенец и Юрий Василенко были объявлены в розыск.
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