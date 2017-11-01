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    Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева. Украина, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

    Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

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    Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

    Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

    Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

      Ее звали Амина или Анастасия? Кем же была расстрелянная в окрестностях Киева женщина? «Террористка», «воровка», «аферистка»: что еще пишет о ней украинская пресса?

      На Украине одной из самых обсуждаемых новостей остается убийство Амины Окуевой, супруги Адама Осмаева, подозреваемого в России в подготовке покушения на Владимира Путина. Осмаев находился в одной машине с женой во время нападения в понедельник. Во время предыдущего покушения летом этого года Амина Окуева спасла жизнь мужу. Во время встречи с человеком, представившимся журналистом, она успела выхватить наградной пистолет и выстрелить в киллера. Теперь же стали известны неожиданные подробности про саму Амину.

      Например, Окуева неоднократно заявляла журналистам, что ее отец — чеченец. Но украинские СМИ раздобыли справку, из которой следует, что Амина Окуева это Анастасия Никифорова. И ее отец, или, по данным других источников, отчим — Виктор Никифоров — экс-директор Одесского музея восточного и западного искусства, который оказался замешан в крупнейшем за всю историю музея скандале с похищением в 2008 году картины Караваджо «Поцелуй Иуды».

      С мужьями украинской героини тоже полная путаница. Якобы ислам она приняла, когда вышла замуж. Сообщалось, что ее первый супруг был убит на Кавказе, второй — Ислам Окуев — приговорен к пожизненному заключению. А третьим ее избранником стал боевик Адам Осмаев, командир батальона головорезов, воевавших на юго-востоке Украины, к которому, впоследствии, примкнула и сама Окуева.

      У нее остался 13-летний сын, который не слишком часто виделся с мамой. В одном из интервью она признавалась, что оставила его на воспитание одесским родственникам, а сама ушла воевать.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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