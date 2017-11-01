Украинские СМИ выясняют факты подлинной биографии убитой жены Осмаева

Ее звали Амина или Анастасия? Кем же была расстрелянная в окрестностях Киева женщина? «Террористка», «воровка», «аферистка»: что еще пишет о ней украинская пресса?
На Украине одной из самых обсуждаемых новостей остается убийство Амины Окуевой, супруги Адама Осмаева, подозреваемого в России в подготовке покушения на Владимира Путина. Осмаев находился в одной машине с женой во время нападения в понедельник. Во время предыдущего покушения летом этого года Амина Окуева спасла жизнь мужу. Во время встречи с человеком, представившимся журналистом, она успела выхватить наградной пистолет и выстрелить в киллера. Теперь же стали известны неожиданные подробности про саму Амину.
Например, Окуева неоднократно заявляла журналистам, что ее отец — чеченец. Но украинские СМИ раздобыли справку, из которой следует, что Амина Окуева это Анастасия Никифорова. И ее отец, или, по данным других источников, отчим — Виктор Никифоров — экс-директор Одесского музея восточного и западного искусства, который оказался замешан в крупнейшем за всю историю музея скандале с похищением в 2008 году картины Караваджо «Поцелуй Иуды».
С мужьями украинской героини тоже полная путаница. Якобы ислам она приняла, когда вышла замуж. Сообщалось, что ее первый супруг был убит на Кавказе, второй — Ислам Окуев — приговорен к пожизненному заключению. А третьим ее избранником стал боевик Адам Осмаев, командир батальона головорезов, воевавших на юго-востоке Украины, к которому, впоследствии, примкнула и сама Окуева.
У нее остался 13-летний сын, который не слишком часто виделся с мамой. В одном из интервью она признавалась, что оставила его на воспитание одесским родственникам, а сама ушла воевать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Например, Окуева неоднократно заявляла журналистам, что ее отец — чеченец. Но украинские СМИ раздобыли справку, из которой следует, что Амина Окуева это Анастасия Никифорова. И ее отец, или, по данным других источников, отчим — Виктор Никифоров — экс-директор Одесского музея восточного и западного искусства, который оказался замешан в крупнейшем за всю историю музея скандале с похищением в 2008 году картины Караваджо «Поцелуй Иуды».
С мужьями украинской героини тоже полная путаница. Якобы ислам она приняла, когда вышла замуж. Сообщалось, что ее первый супруг был убит на Кавказе, второй — Ислам Окуев — приговорен к пожизненному заключению. А третьим ее избранником стал боевик Адам Осмаев, командир батальона головорезов, воевавших на юго-востоке Украины, к которому, впоследствии, примкнула и сама Окуева.
У нее остался 13-летний сын, который не слишком часто виделся с мамой. В одном из интервью она признавалась, что оставила его на воспитание одесским родственникам, а сама ушла воевать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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