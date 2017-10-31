Полиция Украины назвала убийство жены Осмаева заказным

Украинская полиция считает, что нападение на силовика Осмаева и его жену Окуеву было совершено по заказу.
Национальная полиция Украины квалифицировала убийство Амины Осмаевой как заказное. Во вторник правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жукович.
Николай Жукович, пресс-секретарь полиции Киевской области: «Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 115, „умышленное убийство“, пункт 11 — расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно- оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей».
Состояние раненого Осмаева врачи оценивают как удовлетворительное, добавил он.
В понедельник вечером неизвестные обстреляли машину, в которой находились Адам Осмаев и Амина Окуева. Это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Женщина от полученных ранений скончалась, ее муж получил травмы. Обстоятельства нападения выясняют следственно-оперативные группы. После этого инцидента в Киевской области ввели план-перехват «Сирена».
Ранее стало известно, что Осмаев и Окуева не стали продлевать срок предоставления им госохраны после того, как летом на них было совершено еще одно нападение.
Выходец из Чечни Адам Осмаев и его жена Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев вместе с земляком Русланом Мадаевым и уроженцем Казахстана Ильёй Пьянзиным входили в экстремистскую группу. Квартиру, расположенную в Одесской области, они превратили в конспиративную базу.
Всех троих удалось выявить и обезвредить зимой 2012 года. Это случилось после того, как у них дома случайно сработала самодельная бомба. При взрыве Мадаев погиб, Пьянзин был задержан. Он рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что вместе с подельниками готовил взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Николай Жукович, пресс-секретарь полиции Киевской области: «Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 115, „умышленное убийство“, пункт 11 — расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно- оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей».
Состояние раненого Осмаева врачи оценивают как удовлетворительное, добавил он.
В понедельник вечером неизвестные обстреляли машину, в которой находились Адам Осмаев и Амина Окуева. Это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Женщина от полученных ранений скончалась, ее муж получил травмы. Обстоятельства нападения выясняют следственно-оперативные группы. После этого инцидента в Киевской области ввели план-перехват «Сирена».
Ранее стало известно, что Осмаев и Окуева не стали продлевать срок предоставления им госохраны после того, как летом на них было совершено еще одно нападение.
Выходец из Чечни Адам Осмаев и его жена Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев вместе с земляком Русланом Мадаевым и уроженцем Казахстана Ильёй Пьянзиным входили в экстремистскую группу. Квартиру, расположенную в Одесской области, они превратили в конспиративную базу.
Всех троих удалось выявить и обезвредить зимой 2012 года. Это случилось после того, как у них дома случайно сработала самодельная бомба. При взрыве Мадаев погиб, Пьянзин был задержан. Он рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что вместе с подельниками готовил взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.
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