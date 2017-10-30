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    Под Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой

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    • Фото: facebook.com
    Под Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой

    Под Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой

    Под Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой
  • Фото: facebook.com

    • В МВД Украины сообщили об обстреле автомобиля Адама Осмаева, находящегося в России в федеральном розыске по обвинению в подготовке покушения на Владимира Путина.

    Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, выходец из Чечни Адам Осмаев получил ранения, а его жена Амина Окуева скончалась от ран, полученных в результате обстрела их автомобиля в Киевской области неизвестными лицами.

    По словам Геращенко, это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Работают следственно-оперативные группы полиции. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выехал на место происшествия.

    В Национальной полиции Украины уже подтвердили информацию смерти Амины Окуевой, а также сообщили о введении плана-перехвата «Сирена» в Киевской области в связи с произошедшим, пишет«Интерфакс».

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    Произошедшее было не первым покушением на Осмаева и Окуеву. В начале лета в Подольском районе Киева киллер, который представился журналистом одного из западных СМИ, договорился с Осмаевым и его женой об интервью. Когда они сели в автомобиль, злоумышленник достал из коробки пистолет Glock и выстрелил Осмаеву в грудь. В ответ Окуева из наградного пистолета четыре раза выстрелила в киллера.

    Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев также является фигурантом дела о подготовке покушения на Владимира Путина. Выходца из Чечни задержали после взрыва в одесской квартире в 2012 году. Его подельник, арестованный гражданин Казахстана Илья Пьянзин, назвал уроженца Чечни Осмаева главой экстремистской группы. Пьянзин был экстрадирован в Россию и приговорен к 10 годам лишения свободы. А Осмаева оставили на Украине и освободили из-под стражи в ноябре 2014 года.

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