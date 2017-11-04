Кузнецова о происшествии в читинской школе: детей нельзя запугивать двойками

Кузнецова прокомментировала случай в школе в Чите, где девочка на уроке физкультуры получила перелом позвоночника.
Недопустимо запугивать ребенка двойкой, если какое-то упражнение на уроке физкультуры ему не под силу. Об этом в субботу заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Кузнецова напомнила, что самым важным для учителей физкультуры должна оставаться безопасность детей.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Ответственность на уроке в школе за ребенка несет, прежде всего, учитель. И не стоит забывать, что главное на уроке физкультуры — это здоровье и безопасность, а не оценка. Если ребенок не может выполнить какое-то упражнение, не нужно его заставлять, а тем более запугивать двойками. Совершенно недопустимо, чтобы травмированный ученик не получил медицинской помощи и был отправлен домой без сопровождения».
Инцидент в читинской школе №42 произошел в пятницу. Ученица третьего класса получила серьезную травму на уроке физкультуры. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, когда девочка пожаловалась на боль, школа не вызвала ей врача, передает РИА Новости.
Анна Кузнецова: «По словам девочки, упражнение ее заставил сделать учитель, угрожая поставить „двойку“»… Несмотря на то, что далее ребенок пожаловался на плохое самочувствие, медицинская помощь в учебном заведении ей не была оказана.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Надо сказать, что это не первый подобный случай. Так , 17 октября стало известно о смерти 10-летнего мальчика на уроке физкультуры в школе. Мальчику стало плохо во время бега. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.
За весь прошлый год в России на уроках физкультуры погибли 211 детей. Причиной большинства трагедий, по статистике, стало не слабое здоровье школьников и не тяжелая физическая нагрузка, а халатность при установке спортивного инвентаря.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Ответственность на уроке в школе за ребенка несет, прежде всего, учитель. И не стоит забывать, что главное на уроке физкультуры — это здоровье и безопасность, а не оценка. Если ребенок не может выполнить какое-то упражнение, не нужно его заставлять, а тем более запугивать двойками. Совершенно недопустимо, чтобы травмированный ученик не получил медицинской помощи и был отправлен домой без сопровождения».
Инцидент в читинской школе №42 произошел в пятницу. Ученица третьего класса получила серьезную травму на уроке физкультуры. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, когда девочка пожаловалась на боль, школа не вызвала ей врача, передает РИА Новости.
Анна Кузнецова: «По словам девочки, упражнение ее заставил сделать учитель, угрожая поставить „двойку“»… Несмотря на то, что далее ребенок пожаловался на плохое самочувствие, медицинская помощь в учебном заведении ей не была оказана.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Надо сказать, что это не первый подобный случай. Так , 17 октября стало известно о смерти 10-летнего мальчика на уроке физкультуры в школе. Мальчику стало плохо во время бега. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.
За весь прошлый год в России на уроках физкультуры погибли 211 детей. Причиной большинства трагедий, по статистике, стало не слабое здоровье школьников и не тяжелая физическая нагрузка, а халатность при установке спортивного инвентаря.
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