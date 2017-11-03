Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Школьница сломала позвоночник на уроке в Чите

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    Школьница сломала позвоночник на уроке в Чите

    Школьница сломала позвоночник на уроке в Чите

    Девочка получила компрессионный перелом позвоночника, выполняя упражнение на уроке физкультуры.

    Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ученица третьего класса получила серьезную травму в школе. Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку по этому факту.

    Девочка получила травму, когда выполняла упражнение во время урока физкультуры в читинской школе №42. Она была госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника.

    Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Они планируют допросить руководство и учителей школы, а также саму пострадавшую девочку и ее родителей. Кроме того, будут запрошены данные о диагнозе в больнице. После детального выяснения всех деталей произошедшего в СК примут процессуальное решение.

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