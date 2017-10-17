В Красноярске во время урока физкультуры умер школьник

В красноярской школе во время урока физкультуры скончался десятилетний мальчик.
По данным СУ СКР по региону, трагедия произошла в красноярской школе №12. Школьник почувствовал себя плохо во время бега. Мальчик упал и потерял сознание. До приезда скорой ребенку пытался помочь школьный медработник, однако, несмотря на это, мальчик скончался.
По предварительной версии, причиной смерти стали проблемы сердечно-сосудистой системы.
Начата доследственная проверка.
По предварительной версии, причиной смерти стали проблемы сердечно-сосудистой системы.
Начата доследственная проверка.
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