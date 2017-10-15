Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

За прошлый год на уроках физкультуры погибли 211 детей. То есть каждый учебный день погибает один ребенок. Почему дети оказываются в опасности там, где за ними должен быть жесткий контроль?
В министерстве образования в росте детской смертности на физкультуре винят закон о защите персональных данных: в школы не доходит информация из поликлиник о состоянии здоровья детей. В следующем году обещают исправить.
Ольга Леткова, глава ассоциации родительских комитетов и сообществ: «У нас в школах нет теперь медицинских работников, никаких: ни врачей, ни медицинских сестер. Они выведены в аутсорсинг, то есть они приходят в школу, не пребывают в ней постоянно».
Медик по найму может работать сразу на несколько школ, то есть один медработник — на 3–5 тысяч детей. Рассчитывать на неотложную помощь в такой ситуации не стоит.
Кроме того, современные дети физически слабее школьников советского времени. Подробнее о проблеме смертности школьников — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Ольга Леткова, глава ассоциации родительских комитетов и сообществ: «У нас в школах нет теперь медицинских работников, никаких: ни врачей, ни медицинских сестер. Они выведены в аутсорсинг, то есть они приходят в школу, не пребывают в ней постоянно».
Медик по найму может работать сразу на несколько школ, то есть один медработник — на 3–5 тысяч детей. Рассчитывать на неотложную помощь в такой ситуации не стоит.
Кроме того, современные дети физически слабее школьников советского времени. Подробнее о проблеме смертности школьников — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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