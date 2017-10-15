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Звезды сошлись
    Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре. дети и подростки, смерть, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

    Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

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    Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

    Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

    Эксперты объяснили рост смертности школьников на физкультуре

      За прошлый год на уроках физкультуры погибли 211 детей. То есть каждый учебный день погибает один ребенок. Почему дети оказываются в опасности там, где за ними должен быть жесткий контроль?

      В министерстве образования в росте детской смертности на физкультуре винят закон о защите персональных данных: в школы не доходит информация из поликлиник о состоянии здоровья детей. В следующем году обещают исправить.

      Ольга Леткова, глава ассоциации родительских комитетов и сообществ: «У нас в школах нет теперь медицинских работников, никаких: ни врачей, ни медицинских сестер. Они выведены в аутсорсинг, то есть они приходят в школу, не пребывают в ней постоянно».

      Медик по найму может работать сразу на несколько школ, то есть один медработник — на 3–5 тысяч детей. Рассчитывать на неотложную помощь в такой ситуации не стоит.

      Кроме того, современные дети физически слабее школьников советского времени. Подробнее о проблеме смертности школьников — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.

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