Испанский суд аннулировал документы, ставшие основанием для референдума в Каталонии

Конституционный суд Испании постановил, что законы, принятые бывшими каталонскими властями о референдуме, противоречат конституции страны. В результате эти документы были аннулированы.
По решению Конституционного суда Испании аннулированы документы, принятые бывшими каталонскими властями. В частности, речь идет о декрете о проведении референдума женералитета Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента Каталонии о формировании избирательной комиссии, уточняет РИА Новости.
Из постановления Конституционного суда Испании: «Каждая из упомянутых норм не соответствует конституции, равно как и так называемый закон о референдуме, который признан не соответствующим конституции Конституционным судом 17 октября».
Накануне испанский суд распорядился поместить под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии. Только бывший советник каталонского правительства по вопросам предпринимательства Санти Вила получил право выйти на свободу под залог в 50 тысяч евро. Для него было сделано исключение в связи с тем, что он ушел в отставку накануне объявления независимости. Сегодня он заплатил необходимую сумму, сообщает «Интерфакс».
Между тем экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо его советников остаются в Бельгии. Они отказались явиться на заседание испанского суда. Теперь прокуратура Испании требует выдать международный ордер на их арест.
Из постановления Конституционного суда Испании: «Каждая из упомянутых норм не соответствует конституции, равно как и так называемый закон о референдуме, который признан не соответствующим конституции Конституционным судом 17 октября».
Накануне испанский суд распорядился поместить под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии. Только бывший советник каталонского правительства по вопросам предпринимательства Санти Вила получил право выйти на свободу под залог в 50 тысяч евро. Для него было сделано исключение в связи с тем, что он ушел в отставку накануне объявления независимости. Сегодня он заплатил необходимую сумму, сообщает «Интерфакс».
Между тем экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо его советников остаются в Бельгии. Они отказались явиться на заседание испанского суда. Теперь прокуратура Испании требует выдать международный ордер на их арест.
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