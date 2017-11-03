Полиция открыла еще два дела о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна

Полицейские департаменты
Нью-Йорка и Лос-Анджелеса открыли еще два расследования в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
33-летняя актриса Пас де ла Уэрта, которая снималась в фильме «Выход в пустоту» и в сериале «Подпольная империя», заявила, что Вайнштейн дважды ее изнасиловал. По ее словам, все произошло в 2010 году в Нью-Йорке, передает «Интерфакс».
Однажды после вечеринки Вайнштейн предложил Уэрте отправиться в ее апартаменты, девушка согласилась. Они вместе распивали у нее дома алкоголь, но затем, как утверждает Пас, продюсер снял с нее одежду и якобы изнасиловал.
Пас де ла Уэрта: «Он толкнул меня на кровать, и все произошло внезапно».
Второй случай произошел в декабре того же года. Она встретилась с Вайнштейном в коридоре дома, где находятся ее апартаменты. Они вместе поднялись в квартиру, где, по словам актрисы, она якобы снова была изнасилована Вайнштейном. Женщина пояснила, что не могла сопротивляться, потому что была пьяна.
Пас рассказала еще об одном «инциденте» в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Но там, как она заявила, до насилия дело не дошло. Теперь следователи из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса сотрудничают при расследовании этих обвинений.
Между тем открылись некоторые подробности секс-скандала вокруг Вайнштейна. Сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ пишет, что продюсер, приглашая актрис на «кастинг» в отель Tribeca Grand, пользовался именем своего отца и девичьей фамилией матери. В номер он заселялся под псевдонимом Макс Постел. Сообщается, что ассистент Вайнштейна мог позвонить в гостиницу за 15 минут до прибытия продюсера, попросить приготовить номер и оставить ключи на стойке.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
Однажды после вечеринки Вайнштейн предложил Уэрте отправиться в ее апартаменты, девушка согласилась. Они вместе распивали у нее дома алкоголь, но затем, как утверждает Пас, продюсер снял с нее одежду и якобы изнасиловал.
Пас де ла Уэрта: «Он толкнул меня на кровать, и все произошло внезапно».
Второй случай произошел в декабре того же года. Она встретилась с Вайнштейном в коридоре дома, где находятся ее апартаменты. Они вместе поднялись в квартиру, где, по словам актрисы, она якобы снова была изнасилована Вайнштейном. Женщина пояснила, что не могла сопротивляться, потому что была пьяна.
Пас рассказала еще об одном «инциденте» в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Но там, как она заявила, до насилия дело не дошло. Теперь следователи из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса сотрудничают при расследовании этих обвинений.
Между тем открылись некоторые подробности секс-скандала вокруг Вайнштейна. Сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ пишет, что продюсер, приглашая актрис на «кастинг» в отель Tribeca Grand, пользовался именем своего отца и девичьей фамилией матери. В номер он заселялся под псевдонимом Макс Постел. Сообщается, что ассистент Вайнштейна мог позвонить в гостиницу за 15 минут до прибытия продюсера, попросить приготовить номер и оставить ключи на стойке.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
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