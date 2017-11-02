Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Захарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter. Twitter, МИД РФ, скандалы, СМИ, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

    Захарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

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    Захарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

    Захарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

    Захарова: Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter

      В МИД РФ прокомментировали скандал с Twitter. Мария Захарова призвала всех пользователей соцсети сделать выводы после запрета на рекламу в аккаунтах телеканала RT и агентства Sputnik.

      Поводом к этому запрету стали поиски «руки Кремля» в президентской кампании в США. Однако уже выяснилось, что Twitter сам предлагал RT размещать рекламу по время предвыборной гонки, но скрыл этот факт.

      В RT подчеркивают, что от предложения отказались. В Sputnik уверяют, что вообще никогда не пользовались платным продвижением в Twitter. Учитывая все это, Захарова назвала решение руководства соцсети «переходом всех возможных красных линий».

      Мария Захарова: «На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность, абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США, который напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем».

      Захарова добавила, что Москва готовит ответный «сюрприз», но подчеркнула, что это не является самоцелью.

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