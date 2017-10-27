Песков: Twitter стал жертвой предрассудков в отношении российских СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американской соцсети Twitter запретить некоторым российским СМИ размещать рекламу со своих аккаунтов.
В Кремле выразили сожаление в связи с решением Twitter убрать всю рекламу из аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik. Дмитрий Песков выразил надежду, что руководство соцсети разберется в ситуации, и осознает, что эти СМИ не могут влиять на выборы в США или любой другой стране.
Дмитрий Песков: «Мы сожалеем в этой связи. Сожалеем в первую очередь в связи с тем, что компания, скорее всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ».
Песков подчеркнул, что Twitter таким образом создал прецедент неравного отношения к своим клиентам. И это, по его мнению, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей соцсети.
Дмитрий Песков: «Мы надеемся на то, что все-таки в компании сочтут необходимым детальнее разобраться в этой ситуации и придут к выводу, что никоим образом работа свободных СМИ, к коим, безусловно, относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы в США или любой иной страны».
Напомним, в Twitter объявили о решении убрать рекламу из всех аккаунтов RT и Sputnik накануне. В соцсети пояснили, что этот шаг связан с расследованием о «влиянии» российских СМИ на президентские выборы в США в 2016-м. В компании уточнили, что RT и Sputnik имеют право оставаться на площадке Twitter, но уже внесенные и будущие платежи за размещение рекламы на сервисе будут удерживаться. В МИД РФ это назвали «очередным агрессивным шагом».
Дмитрий Песков: «Мы сожалеем в этой связи. Сожалеем в первую очередь в связи с тем, что компания, скорее всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ».
Песков подчеркнул, что Twitter таким образом создал прецедент неравного отношения к своим клиентам. И это, по его мнению, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей соцсети.
Дмитрий Песков: «Мы надеемся на то, что все-таки в компании сочтут необходимым детальнее разобраться в этой ситуации и придут к выводу, что никоим образом работа свободных СМИ, к коим, безусловно, относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы в США или любой иной страны».
Напомним, в Twitter объявили о решении убрать рекламу из всех аккаунтов RT и Sputnik накануне. В соцсети пояснили, что этот шаг связан с расследованием о «влиянии» российских СМИ на президентские выборы в США в 2016-м. В компании уточнили, что RT и Sputnik имеют право оставаться на площадке Twitter, но уже внесенные и будущие платежи за размещение рекламы на сервисе будут удерживаться. В МИД РФ это назвали «очередным агрессивным шагом».
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