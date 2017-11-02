Конгресс США выдвинул ультиматум Twitter, Facebook и Google

Показания представителей Twitter, Facebook и Google на слушаниях в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в заявлении посольства нашей страны в Вашингтоне. Также в дипведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты пытаются оскорблениями в адрес России прикрыть неудобные факты о себе.
Накануне в конгрессе вновь отчитывались представители крупнейших интернет-компаний. На слушания по делу о «влиянии» России на президентские выборы через платформы Facebook, Twitter и Google не приехал ни один из руководителей этих компаний. Вместо себя они выставили юристов, что не осталось незамеченным американскими политиками. Уязвленные невниманием, сенаторы обрушились на интернет-гигантов c критикой, обвиняя компании в преступном легкомыслии.
Допрос интернетчиков длился два дня: сначала в юридическом комитете Сената, затем в комитетах по разведке обеих палат. Но услышанным конгрессмены явно остались недовольны.
Колин Стретч, советник Facebook: «Если суммировать, то эта реклама была небольшой частью всего, что размещается на Facebook».
Ричард Сальгадо, директор информационной безопасности Google: «Мы нашли два аккаунта, которые, как нам показалось, могут участвовать в подозрительной активности».
Шон Еджетт, советник Twitter: «Мы обнаружили, что количество аккаунтов, которые мы можем привязать к России, и количество сообщений, которые они передавали в связи с выборами, было сравнительно небольшим. Примерно одна сотая процента от числа всех аккаунтов в Twitter».
По данным Facebook, аккаунты, которые могли быть связаны с Россией и сейчас попали под обвинение в том, что они чуть ли не изменили исход выборов в США, потратили на политическую рекламу около 100 тысяч долларов. Предвыборные штабы Клинтон и Трампа на то же самое спустили 81 миллион. Но все эти цифры сенаторов не убедили.
Джо Манчин, сенатор: «Здесь говорится, что Russia Today использует YouTube, Facebook и Twitter как главные ретрансляторы своего контента в Интернете. Получается, что вы — главные площадки для их пропаганды в США? Позволяете им вредить нам?»
Ответ явно обескуражил политиков. И Google, и Facebook заявили, что у них нет оснований запрещать программы российского телеканала, потому что в них нет никаких признаков манипуляции общественным мнением. Из трех интернет-гигантов только Twitter отказался от RT. В итоге раздраженные политики фактически выдвинули компаниям ультиматум.
Дайэнн Файнштайн, сенатор: «У вас большая проблема, и Соединенные Штаты стали первой из стран, кто обратил на это внимание, остальные последуют. Вы создали эти платформы, а теперь их используют не по назначению. И вы должны с этим что-то сделать. Иначе это сделаем мы».
Объявив интернет-компаниям, что идет кибервойна и они тоже должны взять в руки штыки, сенаторы пообещали вскоре вновь вернуться к теме соцсетей. В конгрессе теперь пишут закон о честной рекламе, который ограничит размещение платных политических материалов в соцсетях. Это, конечно, вряд ли понравится компаниям, но, скорее всего, выбора у них не будет. Политики уже намекают, что и Facebook, и Twitter, и Google стали настолько большими, что не в состоянии контролировать сами себя, — не пора ли эти компании раздробить?
Подробности — в видеоматериале.
Допрос интернетчиков длился два дня: сначала в юридическом комитете Сената, затем в комитетах по разведке обеих палат. Но услышанным конгрессмены явно остались недовольны.
Колин Стретч, советник Facebook: «Если суммировать, то эта реклама была небольшой частью всего, что размещается на Facebook».
Ричард Сальгадо, директор информационной безопасности Google: «Мы нашли два аккаунта, которые, как нам показалось, могут участвовать в подозрительной активности».
Шон Еджетт, советник Twitter: «Мы обнаружили, что количество аккаунтов, которые мы можем привязать к России, и количество сообщений, которые они передавали в связи с выборами, было сравнительно небольшим. Примерно одна сотая процента от числа всех аккаунтов в Twitter».
По данным Facebook, аккаунты, которые могли быть связаны с Россией и сейчас попали под обвинение в том, что они чуть ли не изменили исход выборов в США, потратили на политическую рекламу около 100 тысяч долларов. Предвыборные штабы Клинтон и Трампа на то же самое спустили 81 миллион. Но все эти цифры сенаторов не убедили.
Джо Манчин, сенатор: «Здесь говорится, что Russia Today использует YouTube, Facebook и Twitter как главные ретрансляторы своего контента в Интернете. Получается, что вы — главные площадки для их пропаганды в США? Позволяете им вредить нам?»
Ответ явно обескуражил политиков. И Google, и Facebook заявили, что у них нет оснований запрещать программы российского телеканала, потому что в них нет никаких признаков манипуляции общественным мнением. Из трех интернет-гигантов только Twitter отказался от RT. В итоге раздраженные политики фактически выдвинули компаниям ультиматум.
Дайэнн Файнштайн, сенатор: «У вас большая проблема, и Соединенные Штаты стали первой из стран, кто обратил на это внимание, остальные последуют. Вы создали эти платформы, а теперь их используют не по назначению. И вы должны с этим что-то сделать. Иначе это сделаем мы».
Объявив интернет-компаниям, что идет кибервойна и они тоже должны взять в руки штыки, сенаторы пообещали вскоре вновь вернуться к теме соцсетей. В конгрессе теперь пишут закон о честной рекламе, который ограничит размещение платных политических материалов в соцсетях. Это, конечно, вряд ли понравится компаниям, но, скорее всего, выбора у них не будет. Политики уже намекают, что и Facebook, и Twitter, и Google стали настолько большими, что не в состоянии контролировать сами себя, — не пора ли эти компании раздробить?
Подробности — в видеоматериале.
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