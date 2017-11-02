Посольство РФ прокомментировало показания Facebook и Twitter в конгрессе США

Показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в прошлогодние выборы в Соединенных Штатах, заявили в посольстве России.
Представители Facebook, Twitter и Google признали, что их платформы могут использоваться для пропаганды, отметили рост активности российских пользователей накануне выборов и даже нашли аккаунты в соцсетях, которые могли быть созданы чтобы влиять на настроения американцев. Но при этом заявили, что количество этих аккаунтов, на фоне аудитории в несколько миллиардов человек, было абсолютно незначительным.
Комментарий посольства: «Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы».
При этом в документе отмечено, что не все готовы смириться с результатами заседания. В частности, сенатор от штата Орегон Рон Уайден допустил неприемлемое высказывание в адрес российских властей.
Комментарий посольства: «Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого — с дипломатической собственностью и консульскими архивами. Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне?»
В диппредставительстве напомнили, что подобные высказывания наносят ущерб российско-американским отношениям, которые и без того нельзя назвать простыми. И призвали возродить дух сотрудничества, как это было в годы Второй мировой войны.
Комментарий посольства: «В той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает „дух Эльбы“, дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы — международного терроризма. Мы должны найти возможность объединить наши усилия».
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
Комментарий посольства: «Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы».
При этом в документе отмечено, что не все готовы смириться с результатами заседания. В частности, сенатор от штата Орегон Рон Уайден допустил неприемлемое высказывание в адрес российских властей.
>>> #КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВА <<<Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 1 ноября 2017 г.
Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили…
Комментарий посольства: «Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого — с дипломатической собственностью и консульскими архивами. Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне?»
В диппредставительстве напомнили, что подобные высказывания наносят ущерб российско-американским отношениям, которые и без того нельзя назвать простыми. И призвали возродить дух сотрудничества, как это было в годы Второй мировой войны.
Комментарий посольства: «В той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает „дух Эльбы“, дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы — международного терроризма. Мы должны найти возможность объединить наши усилия».
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
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