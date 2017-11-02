Сенаторы США попросили Facebook и Twitter «фильтровать контент»

Во вторник представители Facebook, Twitter и Google на протяжении нескольких часов отвечали на вопросы специальной комиссии. Это выглядело фактически как допрос. В итоге сенаторы предъявили бизнесменам целый ряд претензий.
Несмотря на то, что данные интернет-корпораций подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в прошлогодние выборы в США, сенаторов не покидает беспокойство. Они по-прежнему уверены, что Россия оказывала влияние на американских избирателей с помощью соцсетей.
Марк Уорнер, сенатор: «Многие представители сенатского комитета говорили об этой проблеме с начала этого года. Однако все наши претензии были проигнорированы руководством ваших компаний как нечто малозначимое».
Одна из претензий — размещение в соцсетях политической рекламы, которая была оплачена иностранной валютой. По мнению законодателей, именно таким образом Москва влияла на предвыборные предпочтения американцев. Представитель Facebook заявил, что продажа мест под рекламу — дело обычное, и каждый месяц этим сервисом пользуются более пяти миллионов иностранцев. В ответ сенаторы потребовали от компаний тщательно фильтровать контент.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
Марк Уорнер, сенатор: «Многие представители сенатского комитета говорили об этой проблеме с начала этого года. Однако все наши претензии были проигнорированы руководством ваших компаний как нечто малозначимое».
Одна из претензий — размещение в соцсетях политической рекламы, которая была оплачена иностранной валютой. По мнению законодателей, именно таким образом Москва влияла на предвыборные предпочтения американцев. Представитель Facebook заявил, что продажа мест под рекламу — дело обычное, и каждый месяц этим сервисом пользуются более пяти миллионов иностранцев. В ответ сенаторы потребовали от компаний тщательно фильтровать контент.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
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