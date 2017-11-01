Совфед рекомендовал российским компаниям отказаться от рекламы в Twitter

В российском сенате сегодня обсудили последние действия американской стороны, связанные с социальными сетями. Twitter решил убрать всю рекламу со страниц телеканала RT и агентства Sputnik. Эти СМИ власти США хотят объявить иностранными агентами.
Twitter, по словам главреда RT, сам же и предложил сделать то, в чем теперь обвиняет.
Маргарита Симоньян: «Это презентация, которую сделал Twitter, пришел с ней к нам и сказал: „Ребята, посмотрите, как здорово вы можете рекламироваться на нашей площадке во время президентских выборов США“».
Теперь твиты RT и агентства Sputnik из взаимовыгодного сотрудничества компаний с соцсетью вдруг превратились в обвинение: мол, русские Трампу победу «натвитили».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нас долго учили уважать демократические выборы. Но, как оказалось, итоги народного волеизъявления в самих США уважением не пользуются. Мало того, их стараются поставить под сомнение, просто списав победу кандидата на мифическое вмешательство или влияние заокеанской страны».
Интересно, что Twitter, ныне не работающий с RT и Sputnik, оказался в интернет-сфере чем-то вроде белой вороны. Другой гигант Всемирной паутины — Google, которому принадлежит YouTube, — провел собственное расследование и ничего нарушающего правила пользования сервисом в роликах российских СМИ не обнаружил. Выходит, в Twitter Россия вмешивалась в выборы, а на YouTube не вмешивалась.
Олег Морозов, глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета: «Мы находимся в состоянии вызова, который бросается с другой стороны. Мы не собираемся делать ничего в одностороннем порядке, мы жестко стоим на позиции, что свобода СМИ, свобода информации — это центральный принцип мироустройства современного демократического общества. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: наши меры только ответные и адекватные».
То же самое говорят и в Роскомнадзоре. Его глава заявил: мы можем дать эффективный ответ, но это будет именно ответ. Первой Россия наступать не собирается. А пока первое предупреждение — Совет Федерации рекомендует российским компаниям не размещать рекламу вTwitter.
Подробности — в видеоматериале.
Маргарита Симоньян: «Это презентация, которую сделал Twitter, пришел с ней к нам и сказал: „Ребята, посмотрите, как здорово вы можете рекламироваться на нашей площадке во время президентских выборов США“».
Теперь твиты RT и агентства Sputnik из взаимовыгодного сотрудничества компаний с соцсетью вдруг превратились в обвинение: мол, русские Трампу победу «натвитили».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нас долго учили уважать демократические выборы. Но, как оказалось, итоги народного волеизъявления в самих США уважением не пользуются. Мало того, их стараются поставить под сомнение, просто списав победу кандидата на мифическое вмешательство или влияние заокеанской страны».
Интересно, что Twitter, ныне не работающий с RT и Sputnik, оказался в интернет-сфере чем-то вроде белой вороны. Другой гигант Всемирной паутины — Google, которому принадлежит YouTube, — провел собственное расследование и ничего нарушающего правила пользования сервисом в роликах российских СМИ не обнаружил. Выходит, в Twitter Россия вмешивалась в выборы, а на YouTube не вмешивалась.
Олег Морозов, глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета: «Мы находимся в состоянии вызова, который бросается с другой стороны. Мы не собираемся делать ничего в одностороннем порядке, мы жестко стоим на позиции, что свобода СМИ, свобода информации — это центральный принцип мироустройства современного демократического общества. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: наши меры только ответные и адекватные».
То же самое говорят и в Роскомнадзоре. Его глава заявил: мы можем дать эффективный ответ, но это будет именно ответ. Первой Россия наступать не собирается. А пока первое предупреждение — Совет Федерации рекомендует российским компаниям не размещать рекламу вTwitter.
Подробности — в видеоматериале.
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