«Просто кощунственно»: Зюганов отреагировал на предложения захоронить Ленина

Председатель КПРФ активно включился в дискуссию о том, нужно ли захоронить советского вождя Владимира Ленина.
Геннадий Зюганов: «Четыре раза опрашивали студентов и молодежь — 40 миллионов отвечали, все четыре раза Ленин и Сталин вошли в первую тройку как самые выдающиеся люди нашей тысячелетней державы. Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом».
Председатель КПРФ добавил, что призывы убрать тело советского политического деятеля с Красной площади выглядят «просто кощунственно». С таким заявлением он выступил на XIX международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
Он отметил, что решение о сохранении тела Ленина на Красной площади было принято высшим законодательным органом страны и поддержано законодательными собраниями всего союзного государства. Зюганов считает, что решение о захоронении советского вождя может быть принято только с согласия родственников, а племянница Ленина Ольга Ульянова «всегда была против» и не раз высказывала свою позицию.
Геннадий Зюганов: «Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни».
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за захоронение тела Ленина. По его мнению, это было бы самым верным решением с исторической точки зрения. С предложением убрать тело советского вождя выступала и телеведущая Ксения Собчак. Этот вопрос прокомментировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Председатель КПРФ добавил, что призывы убрать тело советского политического деятеля с Красной площади выглядят «просто кощунственно». С таким заявлением он выступил на XIX международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
Он отметил, что решение о сохранении тела Ленина на Красной площади было принято высшим законодательным органом страны и поддержано законодательными собраниями всего союзного государства. Зюганов считает, что решение о захоронении советского вождя может быть принято только с согласия родственников, а племянница Ленина Ольга Ульянова «всегда была против» и не раз высказывала свою позицию.
Геннадий Зюганов: «Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни».
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за захоронение тела Ленина. По его мнению, это было бы самым верным решением с исторической точки зрения. С предложением убрать тело советского вождя выступала и телеведущая Ксения Собчак. Этот вопрос прокомментировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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